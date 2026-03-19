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¿Lo rastrean sin saberlo? El FBI reconoció la compra de datos de ubicación de ciudadanos de Estados Unidos

La agencia federal aprovecha vacíos legales para adquirir información de ubicación sin orden judicial mediante intermediarios de aplicaciones móviles

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Por Europa Press
Kash Patel confirmó ante el Senado que el FBI compra datos privados. Legisladores impulsan una reforma para exigir permisos legales ante el uso de IA.
Kash Patel confirmó ante el Senado que el FBI compra datos privados. Legisladores impulsan una reforma para exigir permisos legales ante el uso de IA. (Canva stocks/Markus Spiske de Pexels / Yan Krukau de Pexels)







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