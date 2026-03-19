Estadounidense detenido en Costa Rica habría estafado por $20 millones a decenas de víctimas

El extranjero habría liderado, desde Costa Rica, una organización criminal dedicada al fraude.

La oficina de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó este miércoles a un estadounidense de 64 años, quien habría estafado por $20 millones a al menos 60 víctimas.

El sujeto, identificado con el apellido Patterson, es requerido por su país de origen por delitos de fraude y conspiración.

Se presume que entre 2016 y 2023, residiendo en Costa Rica, lideraba una organización criminal que operaba mediante el uso de plataformas digitales fraudulentas.

Las autoridades costarricenses recibieron la solicitud de captura con fines de extradición desde Estados Unidos este mes de marzo y, desde entonces, se pusieron en macha labores de coordinación con el FBI. El sujeto fue aprehendido en Belén, en Heredia.

“Dejar claro que Costa Rica no es refugio de criminales y que vamos a ejecutar todas aquellas acciones importantes para determinar dónde se encuentran estas personas aquí en nuestro país y ponerlas a las órdenes de las autoridades que los requieran”, afirmó tras el operativo Osvaldo Ramírez, jefe de Interpol en Costa Rica.