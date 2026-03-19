Sucesos

Estadounidense detenido en Costa Rica habría estafado por $20 millones a decenas de víctimas

El sujeto tenía una orden de captura internacional que se concretó este miércoles en Belén de Heredia

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El extranjero habría liderado, desde Costa Rica, una organización criminal dedicada al fraude.
El extranjero habría liderado, desde Costa Rica, una organización criminal dedicada al fraude. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InterpolEstados Unidosfraudeconspiración
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.