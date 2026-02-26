Sucesos

Detienen en Belén a hombre y mujer que habrían obtenido $223.000 mediante modalidad de estafa

Los sujetos se comunicaban con sus víctimas para ofrecerles la venta de casas modulares y equipo hotelero

Por Natalia Vargas
Allanamientos en Belén por estafas
Agentes ubicaron gran cantidad de efectivo dentro de las viviendas de los sospechosos. (OIJ/Cortesía)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

