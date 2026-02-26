Detienen en Belén a hombre y mujer que habrían obtenido $223.000 mediante modalidad de estafa

Agentes ubicaron gran cantidad de efectivo dentro de las viviendas de los sospechosos.

Un hombre y una mujer de apellido Solano, de 47 y 42 años, respectivamente, figuran como sospechosos de haber cometido 18 estafas que habrían provocado un perjuicio económico de aproximadamente $223.000 a víctimas en San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste.

A las 6 a. m. de este jueves, la Sección Especializada contra Estafas Informáticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó dos allanamientos en Belén de Heredia para dar con los sospechosos, quienes son investigados por los presuntos delitos de estafa y legitimación de capitales.

Durante los allanamientos se decomisaron vehículos de lujo. (OIJ/Cortesía)

De acuerdo con la Policía Judicial, las estafas se habrían cometido entre enero del 2023 y mayo del 2025. Los sujetos contactaban a sus víctimas mediante empresas que primero abrieron en San Jose y Heredia, pero posteriormente expandieron hacia Guanacaste y Alajuela. A través de estos negocios contactaban a sus víctimas por redes sociales para ofrecer equipo hotelero y casas modulares.

Los sospechosos fueron llevados al Ministerio Público. (OIJ/Cortesía)

Las personas interesadas transferían dinero a cuentas bancarias vinculadas a la empresa y recibían un contrato de pago. Los clientes efectuaban el pago de una prima e incluso realizaban transferencias adicionales si así se les exigía. Posteriormente, la empresa comenzaba a desligarse, hasta perder contacto por completo. Por ello, pese a haber realizado los pagos, nunca obtenían los bienes adquiridos.

Según la investigación, los sospechosos cambiaban el nombre de la empresa e incluso de local comercial tras concretar las estafas. El monto total del perjuicio económico se desglosa en ¢62 millones y $92.000.

En las viviendas del hombre y la mujer, agentes judiciales decomisaron vehículos de lujo, cuadraciclos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Ambos fueron llevados al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.