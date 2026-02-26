¿Lo bloquearon en WhatsApp? Este ajuste en la conversación puede darle una pista

El cifrado de extremo a extremo y otras señales pueden indicar si un contacto lo restringió en WhatsApp.

La función de bloquear contactos en WhatsApp permite restringir mensajes, llamadas y actualizaciones de estado sin enviar notificación alguna. Aunque la acción es privada, existe un ajuste dentro de la conversación que puede dar una pista clara sobre si usted fue restringido.

WhatsApp es una aplicación gratuita de mensajería instantánea. Permite realizar llamadas de audio y video, además de compartir archivos por Internet. Para proteger la privacidad, ofrece herramientas que limitan quién puede establecer contacto.

Cuando una persona activa el bloqueo, se aplican restricciones automáticas. Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, el contacto bloqueado deja de ver la hora de última conexión y el estado en línea. La plataforma no informa sobre el bloqueo.

Contrario a lo que se creía, la foto de perfil puede seguir visible incluso tras un bloqueo. El indicador más confiable se encuentra en la sección de cifrado de extremo a extremo dentro del chat.

Una opción dentro del chat permite verificar si un contacto activó el bloqueo sin que usted reciba notificación. (Canva /Stock)

Para verificarlo, siga estos pasos:

Abra la conversación de la persona en cuestión. Toque el nombre del contacto en la parte superior. Deslice hacia abajo hasta encontrar la opción “Cifrado”. Revise el mensaje que aparece en pantalla. Si el sistema muestra el texto “Se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente” o aparece un código QR, significa que no existe bloqueo. Si la aplicación indica que debe “completar la verificación de otra manera”, esto sugiere que el contacto lo restringió.

Otras señales que pueden alertarlo

El Centro de Ayuda también advierte otras señales asociadas al bloqueo:

Los mensajes enviados muestran solo una palomita gris. No es posible realizar llamadas de voz ni de video. Si comparten un grupo, el sistema impide añadir nuevamente a esa persona.

Estas pistas no generan notificación oficial. Sin embargo, en conjunto pueden orientar sobre una posible restricción.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.