Tecnología

¿Le impiden volver atrás al navegar? Google castigará pronto esta molesta práctica

La nueva política antispam de la compañía tecnológica castigará el posicionamiento de portales que utilicen el secuestro del botón de retroceso

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Por Europa Press
Google presentó cambios en sus reglas para frenar el secuestro del botón de retroceso en sitios web. Las páginas infractoras perderán visibilidad en junio.
Google presentó cambios en sus reglas para frenar el secuestro del botón de retroceso en sitios web. Las páginas infractoras perderán visibilidad en junio. (Canva stocks/AS Photography de Pexels / AS Photography de Pexels)







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