Tecnología

Inteligencia artificial de Google cambia para intervenir en crisis personales de sus usuarios

La herramienta tecnológica ahora identifica señales de riesgo suicida y conecta a las personas con los recursos de ayuda

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Por Europa Press
Gemini de Google estrena funciones para intervenir en emergencias de salud mental y aplica límites de lenguaje para evitar la dependencia emocional.
Gemini de Google estrena funciones para intervenir en emergencias de salud mental y aplica límites de lenguaje para evitar la dependencia emocional. (Canva stocks/SIRAYUDDIN MANAMING de doidam10 / Ivan S de Pexels)







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