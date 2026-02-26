Tecnología

Gemini dará un salto clave: actuará como agente autónomo en el celular para pedir comida o reservar taxi

La nueva función en pruebas permite delegar tareas complejas desde el celular con control y notificaciones en tiempo real

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Google prueba una versión autónoma de Gemini capaz de gestionar pedidos y reservas desde el celular en EE. UU. y Corea del Sur.
Google prueba una versión autónoma de Gemini capaz de gestionar pedidos y reservas desde el celular en Estados Unidos y Corea del Sur. (GOOGLE/GOOGLE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGeminiInteligencia artificialGoogleAndroid
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.