Gemini dará un salto clave: actuará como agente autónomo en el celular para pedir comida o reservar taxi

Google prueba una versión autónoma de Gemini capaz de gestionar pedidos y reservas desde el celular en Estados Unidos y Corea del Sur.

Gemini se prepara para convertirse en un agente autónomo de inteligencia artificial en el celular. La herramienta asumirá tareas que requieren varios pasos y las ejecutará en segundo plano sin interrumpir al usuario.

La nueva función permitirá delegar acciones cotidianas como reservar un taxi para regresar a casa u ordenar de nuevo un pedido de comida. El asistente realizará el proceso completo desde el dispositivo.

Google informó en su blog oficial que esta capacidad se encuentra en fase de pruebas. El sistema pone a trabajar a Gemini de manera autónoma para completar tareas concretas con cierto nivel de complejidad.

La herramienta ejecuta la aplicación necesaria dentro de una ventana virtual segura en el celular. Gemini no accede al dispositivo completo. Solo puede interactuar con un número limitado de aplicaciones autorizadas.

Supervisión y control del usuario

El usuario puede supervisar el proceso mediante notificaciones. También puede tomar el control o finalizar la tarea en cualquier momento.

Google señaló que la delegación se realiza de forma segura. La compañía limitó el acceso del asistente a determinadas aplicaciones para reducir riesgos.

En esta etapa inicial, Gemini puede utilizar aplicaciones de servicios en categorías como comida, supermercado y viajes compartidos.

La función está disponible en Estados Unidos y Corea del Sur. Solo opera en teléfonos de las series Samsung Galaxy S26 y Google Pixel 10.

La compañía no detalló una fecha para ampliar la disponibilidad a otros países o dispositivos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.