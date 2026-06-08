Tecnología

La forma correcta de cargar el celular que puede ayudar a prolongar la vida de la batería

Conectar primero el cargador o el celular puede marcar una diferencia. Expertos explican cuál es el procedimiento recomendado para cuidar la batería y evitar errores frecuentes

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Por La Nación / Argentina / GDA
La forma de cargar el celular y el lugar donde se realiza el proceso pueden influir en la vida útil de la batería y del dispositivo.
La forma de cargar el celular y el lugar donde se realiza el proceso pueden influir en la vida útil de la batería y del dispositivo. (ChatGPT /Generada con IA)







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