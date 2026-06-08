La forma correcta de cargar el celular que puede ayudar a prolongar la vida de la batería

La forma de cargar el celular y el lugar donde se realiza el proceso pueden influir en la vida útil de la batería y del dispositivo.

Cargar el celular parece una tarea simple. Sin embargo, la forma en que usted realiza este proceso puede influir en la durabilidad de la batería y en el estado general del dispositivo.

Especialistas recomiendan seguir una secuencia específica al momento de conectar el teléfono a la corriente. El objetivo es reducir la exposición del equipo a pequeñas variaciones eléctricas que pueden afectar sus componentes con el paso del tiempo.

La recomendación consiste en conectar primero el cargador a la toma eléctrica. Luego se debe comprobar que el cable esté bien unido al adaptador. Después se conecta el cable al celular.

Los expertos explican que cuando el adaptador recibe electricidad, sus circuitos internos requieren unos instantes para estabilizar el flujo energético. Si el teléfono ya está conectado, podría quedar expuesto a pequeñas fluctuaciones de tensión o microdescargas.

El orden recomendado para cargar el celular

Para realizar la carga de forma adecuada, los especialistas sugieren seguir estos pasos:

Conectar el cargador a la toma de corriente. Verificar que el cable esté correctamente conectado al adaptador. Conectar el cable al teléfono.

Al terminar la carga, se aconseja hacer el proceso inverso. Primero se debe retirar el cable del celular. Después se desenchufa el cargador de la pared.

Errores frecuentes que pueden afectar la batería

Existen prácticas comunes que pueden influir en el rendimiento y la vida útil de la batería del celular.

Utilizar el teléfono mientras carga

Los especialistas aconsejan evitar actividades exigentes durante la carga. Entre ellas destacan los videojuegos, la reproducción de videos en alta resolución y aplicaciones que demandan muchos recursos.

Estas acciones aumentan la temperatura del dispositivo. El calor es uno de los factores que más afecta la batería.

Usar cargadores no originales

Se recomienda utilizar el cargador suministrado por el fabricante o uno certificado como compatible con el dispositivo.

Los accesorios de baja calidad pueden ofrecer voltajes inestables. Esto puede afectar tanto la batería como los circuitos internos del equipo.

Dejar el celular conectado toda la noche

Los teléfonos modernos incorporan sistemas que limitan la carga cuando alcanzan el 100%.

Aun así, los expertos consideran innecesario mantener el dispositivo conectado durante muchas horas después de completar la carga.

Doblar los cables de carga

Doblar los cables con frecuencia puede provocar daños internos.

Con el tiempo, estas deformaciones dificultan la carga y pueden afectar la conexión entre el cable y el dispositivo.

Lugares donde no conviene cargar el celular

Además de la forma de conectar el equipo, el lugar donde se coloca durante la carga también es importante.

Los especialistas recomiendan evitar superficies húmedas o cercanas al agua. Entre los sitios menos recomendables figuran baños y cocinas debido al riesgo eléctrico.

Tampoco se aconseja colocar el teléfono sobre materiales inflamables como mantas, almohadas o ciertos plásticos. Estos elementos dificultan la disipación del calor.

El suelo tampoco suele ser la mejor alternativa. El puerto de carga puede acumular polvo, suciedad y pequeñas partículas que afectan su funcionamiento.

La recomendación es apoyar el celular sobre una superficie firme, seca y ventilada. Una mesa de madera, un escritorio o una mesita de noche permiten una mejor disipación del calor durante la carga.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.