El orden para cargar el celular que los expertos recomiendan para proteger la batería

El cuidado de la batería depende de factores como el orden de carga, la temperatura y el uso de accesorios compatibles.

Cargar el celular es una tarea diaria para millones de personas. Sin embargo, este proceso requiere ciertos cuidados para evitar un desgaste acelerado de la batería y contribuir a una mayor vida útil del dispositivo.

Los teléfonos móviles permiten el uso de múltiples accesorios. Entre ellos destacan fundas, audífonos, micrófonos y distintos tipos de cargadores. En este grupo, los cargadores merecen especial atención debido a su relación directa con el estado de la batería.

Utilizar productos originales y compatibles con las especificaciones del teléfono es una de las principales recomendaciones para evitar problemas de rendimiento y carga.

¿Cuál es el orden correcto para cargar el celular?

Aunque parece una acción sencilla, el orden de conexión y desconexión puede marcar una diferencia.

La recomendación consiste en conectar primero el cargador a la toma eléctrica. Después se debe conectar el cable al teléfono; esta práctica ayuda a evitar descargas o variaciones de voltaje que podrían afectar el dispositivo.

Al finalizar la carga, el procedimiento debe realizarse en sentido contrario. Primero se desconecta el cable del celular y luego el cargador de la corriente.

También se aconseja evitar el uso del teléfono durante el proceso de carga. Esta práctica puede favorecer el sobrecalentamiento del equipo.

Lugares donde no se debe cargar el celular

Huawei recomienda cargar el dispositivo en sitios frescos y libres de humedad.

La empresa también advierte sobre los riesgos de cargar el teléfono dentro de un vehículo expuesto a altas temperaturas. El calor puede afectar los circuitos eléctricos del aparato.

Cómo cuidar la batería del celular

Una de las prácticas más comunes consiste en dejar el teléfono conectado durante toda la noche. Sin embargo, algunos dispositivos con sistemas iOS y Android incorporan funciones que limitan la carga.

Cuando la batería alcanza el 80%, estos equipos suspenden automáticamente el paso de corriente y dejan de recibir energía.

Además, Movistar recomienda mantener el nivel de batería entre 20% y 80% para aprovechar mejor los ciclos de carga y prolongar la vida útil del componente.

Errores frecuentes al cargar el teléfono

Existen hábitos que pueden afectar el rendimiento de la batería y generar costos de reparación con el paso del tiempo.

Utilizar cargadores de imitación

Los cargadores no originales pueden servir en situaciones de emergencia. Sin embargo, la recomendación es utilizar accesorios originales que ofrezcan compatibilidad y tiempos de carga adecuados.

Cargar el celular desde una computadora

Muchas personas conectan el teléfono a una computadora o laptop mientras trabajan. No obstante, esta práctica puede afectar la capacidad de carga y ralentizar el proceso.

Permitir que la batería llegue a 0%

Dejar que el celular se descargue por completo es un error frecuente. Esta situación suele ocurrir cuando el usuario permanece fuera de casa sin acceso a un cargador.

La recomendación es evitar que el nivel de batería descienda por debajo del 20%.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.