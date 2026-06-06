Tecnología

El orden para cargar el celular que los expertos recomiendan para proteger la batería

Un gesto que parece insignificante al conectar el teléfono podría influir en el rendimiento de la batería. Conozca qué recomiendan los especialistas y qué errores conviene evitar

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Por El Universal / México / GDA
Un cargador caliente no siempre indica una falla. Expertos detallaron causas comunes y medidas para evitar daños.
El cuidado de la batería depende de factores como el orden de carga, la temperatura y el uso de accesorios compatibles. (Archivo/Archivo)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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