La fecha de lanzamiento de GTA VI ya está definida y Take-Two lo ratifica

GTA VI mantiene su estreno para el 19 de noviembre. Take-Two subrayó cifras históricas de audiencia, descartó rumores y resaltó las ventas récord de GTA V.

Take-Two Interactive ratificó que Grand Theft Auto VI llegará al mercado el 19 de noviembre. La confirmación la dio el director ejecutivo de la compañía, Strauss Zelnick, durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2026. La fecha no presentó cambios dentro de los planes de la empresa.

Rockstar Games, desarrolladora de la franquicia, definió esa fecha en noviembre del año pasado. El título tenía una ventana inicial prevista para otoño de 2025. Luego pasó a mayo de 2026. Finalmente, la compañía fijó el estreno para noviembre de este año.

Según explicó Take-Two, el lanzamiento de GTA VI forma parte de una estrategia clave para el cierre del año fiscal 2026 y la proyección hacia 2027. La empresa indicó que la ejecución del plan corporativo avanzó con solidez y que el marketing oficial del juego iniciará durante el verano boreal.

La expectativa alrededor del título se reflejó en las cifras de audiencia. Take-Two destacó que el primer tráiler, publicado en diciembre de 2023 en YouTube, alcanzó más de 93 millones de reproducciones en 24 horas. Ese registro marcó el mayor debut de un video no musical en la plataforma.

La compañía también resaltó el impacto del segundo tráiler. Ese material acumuló más de 475 millones de visualizaciones en 24 horas en su lanzamiento multiplataforma. Take-Two lo calificó como el mayor estreno de video de todos los tiempos.

En declaraciones brindadas a la revista Variety, Zelnick negó los rumores sobre un estreno limitado al formato online. Esas versiones señalaban que la edición física llegaría hasta 2027 para reducir riesgos de filtraciones. El ejecutivo indicó que ese escenario no formó parte del plan de lanzamiento.

Durante el mismo informe financiero, Take-Two abordó el desempeño de Grand Theft Auto V. El juego superó las 225 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2013. La empresa también informó que el gasto de los usuarios en GTA Online creció 27%.

Grand Theft Auto 6 es el juego más esperado por los fans y podría convertirse en uno de los más comprados de la historia. Foto: Rockstar Games.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.