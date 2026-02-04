Tecnología

La fecha de lanzamiento de GTA VI ya está definida y Take-Two lo ratifica

La empresa ratificó la fecha de salida de Grand Theft Auto VI

EscucharEscuchar
Por Europa Press
GTA VI mantiene su estreno para el 19 de noviembre. Take-Two subrayó cifras históricas de audiencia, descartó rumores y resaltó las ventas récord de GTA V.
GTA VI mantiene su estreno para el 19 de noviembre. Take-Two subrayó cifras históricas de audiencia, descartó rumores y resaltó las ventas récord de GTA V. (PLAYSTATION/PLAYSTATION)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGTAGTA VIVideojuegos
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.