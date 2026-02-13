Tecnología

¿La batería de su computadora portátil se agota rápido? Función de Windows 11 revela los programas que más consumen

Windows 11 incluye una función poco conocida que revela qué programas consumen más batería en su laptop y cómo limitar su gasto

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una herramienta integrada en Windows 11 muestra qué apps consumen más energía y ofrece opciones para reducir el gasto.
Una herramienta integrada en Windows 11 muestra qué apps consumen más energía y ofrece opciones para reducir el gasto. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCbateríacomputadora portátilWindows 11
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.