¿La batería de su computadora portátil se agota rápido? Función de Windows 11 revela los programas que más consumen

Una herramienta integrada en Windows 11 muestra qué apps consumen más energía y ofrece opciones para reducir el gasto.

Si la batería de la computadora portátil dura cada vez menos, Windows 11 integra una herramienta poco conocida que permite identificar qué programas consumen más energía. El recurso está dentro del sistema y muestra el gasto por aplicación, tanto en uso activo como en segundo plano.

Esta función facilita detectar a los principales responsables de la pérdida de autonomía. Con esa información, usted puede ajustar configuraciones y extender el tiempo de uso durante el día.

El sistema incluye un menú detallado de uso de batería que identifica con claridad qué aplicaciones consumen más energía. La herramienta se encuentra en las configuraciones del equipo.

El panel despliega un gráfico con el consumo a lo largo del día. Por defecto, presenta datos de las últimas 24 horas. Usted puede cambiar la vista a los últimos siete días.

El apartado también informa el tiempo de pantalla activa. Este dato ayuda a entender cuánto tiempo estuvo en uso el equipo.

En la misma sección aparece el apartado “Uso de la batería por aplicación”. Allí se listan los programas que más energía gastaron. El sistema separa el consumo en uso activo y en segundo plano. Esa división permite ubicar con precisión cuáles aplicaciones aceleran la descarga.

Cómo acceder al menú de consumo de batería

Ingrese a Configuración. Seleccione Sistema. Haga clic en Batería. Pulse en Uso de la batería. Revise el gráfico de las últimas 24 horas o cambie el período a siete días. Desplace la pantalla para ver las aplicaciones con mayor consumo. También puede buscar un programa específico.

El Administrador de tareas también revela el gasto energético

Otra vía para monitorear el consumo es el Administrador de tareas. Usted puede abrirlo con el atajo Ctrl + Shift + Esc o con clic derecho en la barra de tareas.

Al activar la columna “Uso de energía”, el sistema muestra el consumo en tiempo real de cada aplicación y proceso. Las clasificaciones van desde “Muy bajo” hasta “Muy alto”. La lista puede ordenarse para destacar los mayores consumidores.

Cómo reducir el consumo de batería en Windows 11

Después de identificar las aplicaciones que más energía consumen, Windows 11 permite limitar la ejecución en segundo plano. Esta medida reduce el gasto innecesario.

Para impedir que un programa funcione en segundo plano:

Ingrese en Configuración. Seleccione Aplicaciones. Entre en Aplicaciones instaladas. Pulse los tres puntos del programa deseado. Elija Opciones avanzadas. Busque “Permisos de aplicaciones en segundo plano” y seleccione “Nunca”.

El sistema también ofrece sugerencias automáticas en Configuración > Sistema > Energía y batería > Recomendaciones de energía. Allí se presentan ajustes para optimizar el uso energético. Usted puede revisar cada recomendación y aplicar solo las que se adapten a su rutina.

