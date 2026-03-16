Tecnología

Jugadores de Pokémon Go entrenaron la tecnología que ahora guiará robots repartidores por ciudades

Miles de millones de imágenes captadas por jugadores ayudaron a crear un sistema de posicionamiento visual que ahora guía robots de entrega en entornos urbanos

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Por Europa Press
Datos generados por jugadores de Pokémon Go entrenaron una inteligencia artificial que ahora permite a robots repartidores navegar con precisión en ciudades.
Datos generados por jugadores de Pokémon Go entrenaron una inteligencia artificial que ahora permite a robots repartidores navegar con precisión en ciudades. (SOPHIA KEMBOWSKI)







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