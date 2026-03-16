Jugadores de Pokémon Go entrenaron la tecnología que ahora guiará robots repartidores por ciudades

Datos generados por jugadores de Pokémon Go entrenaron una inteligencia artificial que ahora permite a robots repartidores navegar con precisión en ciudades.

La tecnología que miles de personas usaron para buscar criaturas virtuales ahora impulsa robots de reparto en calles reales. Niantic Spatial anunció que su sistema permitirá a los robots de Coco Robotics desplazarse con precisión por zonas urbanas gracias a datos generados por jugadores de Pokémon Go.

La plataforma combina posicionamiento visual (VPS) e inteligencia artificial espacial. Esta tecnología permite a los robots orientarse incluso en lugares donde el GPS pierde precisión. Los problemas suelen aparecer en calles con edificios altos o en áreas con gran cantidad de personas.

El sistema analiza lo que observa la cámara del robot. Luego compara esas imágenes con una base de datos visual. De esa forma determina la ubicación exacta y calcula la mejor ruta para entregar pedidos en la ciudad.

Según explicó la empresa en un comunicado, la nueva versión del producto ofrece alta confiabilidad y flexibilidad de datos. El sistema puede recibir información desde múltiples fuentes en formatos 2D y 3D. Además ofrece cobertura global sin necesidad de realizar escaneos previos del entorno.

El acuerdo con Coco Robotics representa la primera prueba de esta tecnología aplicada a robots repartidores. El modelo de inteligencia artificial que impulsa el sistema se entrenó con datos recopilados por jugadores de Pokémon Go e Ingress.

Desde marzo del 2025, Pokémon Go pertenece a Scopely. Sin embargo, los datos recolectados durante años de juego permitieron construir el modelo visual que hoy utilizan los robots.

El sistema se entrenó con 30.000 millones de imágenes de entornos urbanos. Muchas de esas imágenes se agruparon en puntos de interés dentro de los juegos. Entre ellos destacan los gimnasios de Pokémon y otros lugares que motivaban a los jugadores a visitarlos.

Cada punto incluye fotografías captadas en distintos momentos del día. También registra condiciones climáticas variadas y diferentes ángulos. Los metadatos añaden información sobre la captura, como ubicación exacta, orientación del teléfono y velocidad de movimiento del jugador.

El director ejecutivo de Niantic Spatial, John Hanke, explicó al medio Technology Review que el desafío técnico resulta similar. Indicó que lograr que Pikachu se mueva de forma realista y conseguir que un robot circule con seguridad en el mundo real responde al mismo problema tecnológico.

Los robots de Coco Robotics también aportarán nuevas imágenes al sistema. Esos datos ayudarán a construir lo que la empresa denomina “mapa viviente”. Se trata de una simulación hiperrealista del mundo que cambia conforme evoluciona el entorno urbano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.