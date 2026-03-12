Tecnología

¿Juegos de pago gratis? Google Play transforma su tienda con IA y pruebas exclusivas

La tienda oficial de Google permitirá jugar demos de títulos premium y utilizar inteligencia artificial para superar los niveles más difíciles

Por Europa Press
Google Play Juegos integra pruebas gratuitas en títulos de pago y una interfaz con inteligencia artificial para ayudar a los jugadores en sus partidas.
Google Play Juegos integra pruebas gratuitas en títulos de pago y una interfaz con inteligencia artificial para ayudar a los jugadores en sus partidas. (Canva Stocks/khezez | خزاز de Pexels / Yan Krukau de Pexels)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

