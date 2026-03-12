¿Juegos de pago gratis? Google Play transforma su tienda con IA y pruebas exclusivas

Google Play Juegos integra pruebas gratuitas en títulos de pago y una interfaz con inteligencia artificial para ayudar a los jugadores en sus partidas.

Google Play Store anunció cambios importantes para mejorar la experiencia de las personas que disfrutan los videojuegos. La plataforma permitirá probar títulos de pago de forma gratuita antes de concretar la compra definitiva. Podrá mantener su progreso en la partida si decide adquirir el producto al finalizar la prueba.

La compañía amplió su catálogo tras el lanzamiento oficial de Google Play Juegos para PC el pasado setiembre. El sistema habilita el juego multiplataforma para títulos de Android en computadoras. Próximamente se integrarán juegos independientes como Moonlight Peaks, Sledding Game y Low-Budget Repairs. Podrá jugar estos títulos en el teléfono móvil y en el ordenador con sincronización de perfil.

La tienda actualizó su interfaz con una sección dedicada a videojuegos optimizados para Windows. Las demostraciones jugables llegarán primero a los dispositivos móviles. Google extenderá esta función a las versiones de PC más adelante.

El vicepresidente y gerente general de Juegos en Google Play, Aurash Mahbod, afirmó en un comunicado compartido en el blog oficial que es posible retomar la acción en el punto exacto donde la dejó. El jerarca explicó que el juego está disponible para la compra si resulta del agrado del usuario.

Google Play presentó además la oferta de compra única para múltiples dispositivos. Esta opción permite obtener la versión móvil y la de PC con un solo pago en títulos seleccionados. Ya no necesitará comprar las licencias por separado para cada plataforma.

La plataforma incluyó herramientas de apoyo para avanzar en las partidas mediante inteligencia artificial. La interfaz Sidekick recopila información relevante y ofrece consejos personalizados a los usuarios. Esta tecnología ya está disponible para una serie de juegos de pago en la tienda.

También podrá acceder a las publicaciones de la comunidad para intercambiar consejos. Este espacio funciona actualmente en inglés para decenas de títulos populares. La empresa busca facilitar la decisión de compra y el progreso de los jugadores con estas actualizaciones integradas.