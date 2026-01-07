Estos son los 10 videojuegos mejor calificados de la última década según Metacritic

La plataforma especializada reunió los juegos más aclamados por la crítica en los últimos diez años, con propuestas para todas las consolas.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Elden Ring y Red Dead Redemption 2 encabezaron la lista de los videojuegos mejor evaluados de la última década, de acuerdo con Metacritic, plataforma que consolida calificaciones de la crítica especializada en una escala de 0 a 100. El ranking reúne títulos de distintos géneros, con historias sólidas, mundos memorables y jugabilidades diversas, que lograron amplio reconocimiento internacional.

Los juegos del listado estuvieron disponibles en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, mediante plataformas como Steam y Epic Games Store.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (97)

El jugador controla a Link, quien despierta sin recuerdos tras un sueño de cien años. El reino de Hyrule aparece sumido en el caos. Para restaurar el equilibrio, el protagonista explora extensos territorios y recupera su pasado.

El título destacó por su mundo abierto, variedad de armas, sistema de física, acertijos y diseño visual.

2. Red Dead Redemption 2 (97)

Ambientado en el ocaso del viejo Oeste, el juego siguió la historia de Arthur Morgan y la banda Van der Linde, quienes huyeron de la ley mientras enfrentaron tensiones internas.

El título sobresalió por su mundo abierto vivo, gráficos detallados, personajes no jugables con rutinas propias y múltiples actividades secundarias.

3. Super Mario Odyssey (97)

Mario emprendió un viaje alrededor del mundo para impedir el matrimonio forzado de Peach con Bowser. Con la ayuda de Cappy, exploró distintos reinos y recolectó Power Moons.

La mecánica de captura renovó la experiencia al permitir controlar enemigos y objetos.

4. Baldur’s Gate 3 (96)

La historia giró en torno a personajes infectados por un parásito devorador de mentes. Cada decisión influyó directamente en el desarrollo del relato.

El sistema de combate por turnos, la diversidad de razas y el alto nivel técnico llevaron al juego a recibir el reconocimiento de Juego del Año 2023.

5. The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition (96)

El jugador despertó sin memoria en una mansión que permitió viajar entre distintas épocas. Las historias se entrelazaron de forma gradual.

El título apostó por una narrativa intensa, atmósfera oscura y banda sonora destacada.

6. Elden Ring (96)

En las Tierras Intermedias, el Maculado enfrentó enemigos desafiantes mientras exploró un mundo vasto con libertad de construcción de personajes.

Los jefes opcionales y el abundante contenido secundario marcaron la experiencia.

7. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (96)

La secuela directa de Breath of the Wild llevó a Link a explorar el cielo y la superficie de Hyrule frente a una nueva amenaza. Las habilidades inéditas permitieron crear armas, vehículos y soluciones creativas.

8. Portal: Companion Collection (95)

La colección reunió Portal y Portal 2, con desafíos basados en portales y el característico humor de la inteligencia artificial GLaDOS. La jugabilidad exigió lógica y dominio de la física.

9. Hades 2 (95)

La princesa del Inframundo inició una misión para derrotar al titán Cronos, con la ayuda de los dioses del Olimpo.

El juego destacó por su acción rápida, armas mejorables y estilo visual.

10. Persona 5 Royal (95)

El jugador controló a un estudiante que ingresó al Metaverso y se unió a los Phantom Thieves para enfrentar deseos oscuros que afectaron la realidad. La versión Royal incluyó contenidos adicionales, combates refinados y una estética distintiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.