iPhone y el dilema del espacio lleno: así puede liberar GB entrando a los ajustes de su celular

Los datos del sistema consumen grandes cantidades de espacio y afectan el rendimiento del iPhone, pero existen formas de controlarlos desde los ajustes.

El almacenamiento lleno se convirtió en un problema diario para muchos usuarios de iPhone. El aviso constante obligó a revisar fotos, audios y videos, pero estos archivos no siempre explican por qué el dispositivo se queda sin espacio. Una categoría poco visible en los ajustes mostró consumos de hasta 100 GB.

El origen de la saturación se relaciona con los datos del sistema de iOS. Esta sección agrupa archivos temporales, caché, registros y otros recursos que permiten que el teléfono funcione con rapidez. En varios equipos antiguos, estos elementos crecieron hasta ocupar entre 80 y 100 GB.

La búsqueda de alternativas aumentó porque el iPhone no permite ampliar memoria con tarjeta y el uso de iCloud implica un pago mensual. Por esa razón, muchos usuarios intentaron administrar mejor el espacio interno.

Para revisar cuánto ocupan los datos del sistema, el usuario debe ingresar a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y desplazarse hasta el final de la lista. Allí aparece la categoría con el consumo total.

Esta sección no se elimina de forma directa, pero una medida útil consiste en borrar las aplicaciones que consumen más espacio y reinstalarlas. Con el tiempo, estos programas acumulan datos irrelevantes. Otra acción recomendada es reiniciar el teléfono, lo que reduce parte de los archivos temporales.

