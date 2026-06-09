iOS 27 llega con inteligencia artificial: 7 novedades que cambian la experiencia del iPhone

Siri AI, Apple Intelligence y nuevas herramientas de edición destacan entre las principales novedades que llegan con iOS 27.

La presentación de iOS 27 durante la WWDC 2026 marcó una de las actualizaciones más importantes para el iPhone en los últimos años. Apple apostó por la inteligencia artificial como eje central del sistema operativo y anunció funciones que transforman la asistencia virtual, la automatización, la edición de fotografías y el rendimiento general de los dispositivos.

La actualización también amplía la integración de Apple Intelligence dentro de las aplicaciones del sistema. Además, incorpora cambios en la interfaz para responder a las críticas que recibió el diseño Liquid Glass.

Estas son las siete funciones que destacan en iOS 27.

Siri AI recibe la transformación más grande de su historia

Apple renovó por completo su asistente virtual. La nueva Siri AI utiliza modelos de inteligencia artificial más avanzados para ofrecer conversaciones naturales, respuestas contextualizadas y seguimiento de temas durante varias interacciones.

La asistente ahora comprende mejor el contexto personal del usuario. Puede utilizar información almacenada en Mensajes, Calendario, Fotos, Mail y Notas para ofrecer respuestas más relevantes.

Otra novedad es su capacidad para interpretar lo que aparece en la pantalla del dispositivo. Esto permite interacciones más inteligentes mientras usted utiliza aplicaciones.

Apple también lanzó una aplicación exclusiva para Siri. La herramienta permite conversaciones por voz o texto y conserva un historial sincronizado mediante iCloud. Los usuarios pueden retomar conversaciones anteriores desde distintos dispositivos.

Apple Intelligence actúa dentro de las aplicaciones

La plataforma Apple Intelligence deja de funcionar como un conjunto de herramientas aisladas y pasa a intervenir de manera más activa dentro de las aplicaciones del sistema.

En Mensajes, la inteligencia artificial identifica oportunidades para ayudar al usuario. Si una persona solicita una fotografía específica, el sistema puede sugerir una búsqueda en la biblioteca de imágenes.

La tecnología también detecta compromisos mencionados en conversaciones. A partir de ellos puede recomendar la creación de recordatorios, notas o eventos de calendario.

Las llamadas también incorporan mejoras. El nuevo sistema contextual puede localizar datos relevantes antes de una conversación, incluidos números de reserva, códigos de confirmación o detalles de pedidos almacenados en Mail.

Atajos simplifica las automatizaciones gracias a la IA

La aplicación Atajos recibe una de las mejoras más relevantes de iOS 27.

Hasta ahora, la creación de automatizaciones exigía configurar acciones y parámetros de forma manual. Con la nueva versión, el usuario puede describir en lenguaje natural la tarea que desea realizar.

Durante la WWDC, Apple mostró ejemplos como activar automáticamente el modo Concentración al llegar al trabajo o enviar mensajes al salir de una ubicación específica.

La compañía busca facilitar el acceso a funciones avanzadas sin eliminar las capacidades que distinguen a la aplicación.

Fotos incorpora edición avanzada impulsada por inteligencia artificial

La aplicación Fotos suma nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial generativa.

Una de ellas es Reframe, función que permite modificar el encuadre de una imagen de manera inteligente para mejorar la composición.

También llega Extend, herramienta capaz de ampliar fotografías más allá de sus límites originales. El sistema genera contenido adicional coherente con el resto de la escena.

Por su parte, Clean Up mejora la eliminación de objetos y aumenta la precisión de las ediciones.

Apple indicó que estas funciones reducen la necesidad de utilizar programas especializados o aplicaciones de terceros.

La compañía también anunció la posibilidad de compartir álbumes con usuarios de dispositivos Android.

Siri Mode convierte la cámara en una herramienta más inteligente

La función Visual Intelligence evoluciona con la llegada de Siri Mode.

Esta característica utiliza la cámara del iPhone para analizar objetos, documentos y situaciones en tiempo real.

Entre las capacidades presentadas figura el reconocimiento de información nutricional. El usuario solo necesita apuntar la cámara hacia un producto o una comida para obtener datos relevantes.

La herramienta también identifica contactos, números telefónicos y otros elementos presentes en documentos físicos.

Además, puede interpretar recibos y facturas para detectar montos y facilitar la distribución de gastos entre varias personas.

El rendimiento mejora incluso en modelos antiguos

No todas las novedades de iOS 27 dependen de la inteligencia artificial.

Apple destacó diversas optimizaciones orientadas a mejorar la velocidad general del sistema, incluso en dispositivos con varios años de uso como el iPhone 11.

Las mejoras abarcan tareas cotidianas como abrir aplicaciones, navegar por la galería de fotografías y compartir archivos.

La empresa también ajustó los procesos de transferencia de contenido y el funcionamiento de AirDrop, con el objetivo de reducir retrasos durante los envíos entre dispositivos.

Liquid Glass ahora ofrece más opciones de personalización

El diseño Liquid Glass, introducido en la generación anterior, generó opiniones divididas debido a los efectos de transparencia presentes en menús, widgets y otros elementos visuales.

Con iOS 27, Apple mantiene la propuesta estética, pero incorpora nuevos controles de personalización.

Los usuarios pueden ajustar con mayor precisión la intensidad de la transparencia y adaptar la apariencia de la interfaz a sus preferencias.

La actualización también beneficia la accesibilidad. Los nuevos controles permiten priorizar la legibilidad de textos, iconos y menús sin renunciar completamente a la identidad visual del sistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.