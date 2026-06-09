Tecnología

iOS 27 llega con inteligencia artificial: 7 novedades que cambian la experiencia del iPhone

La nueva versión del sistema operativo incorpora inteligencia artificial contextual, automatizaciones más simples y una cámara más inteligente

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Por O Globo / Brasil / GDA
Siri AI, Apple Intelligence y nuevas herramientas de edición destacan entre las principales novedades que llegan con iOS 27.
Siri AI, Apple Intelligence y nuevas herramientas de edición destacan entre las principales novedades que llegan con iOS 27. (Youtube / Apple/Captura)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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