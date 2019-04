"Lo que me han enseñado ha sido muy importante. La programación me ha abierto demasiadas puertas, de pasar a estar haciendo nada, a hacer juegos. Me ha ido bien porque creando esos juegos he practicado matemáticas, ciencias y las demás materias”, asegura Sofía Vives, una niña de 11 años, estudiante del Colegio Miravalle, en Cartago.