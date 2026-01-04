Tecnología

¿Internet tiene dueño o quién protege realmente la red mundial?

Aunque no tiene dueño, Internet depende de un sistema criptográfico donde siete guardianes resguardan llaves clave para su estabilidad

Por O Globo / Brasil / GDA
Un grupo reducido de expertos protege el núcleo técnico de Internet mediante llaves físicas que garantizan la seguridad del DNS.
Un grupo reducido de expertos protege el núcleo técnico de Internet mediante llaves físicas que garantizan la seguridad del DNS. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

