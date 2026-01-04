¿Internet tiene dueño o quién protege realmente la red mundial?

Un grupo reducido de expertos protege el núcleo técnico de Internet mediante llaves físicas que garantizan la seguridad del DNS.

Internet no tiene dueño, pero su estabilidad depende de un sistema de seguridad que pocas personas conocen. Siete individuos custodian llaves físicas que protegen una parte crítica de la infraestructura global. Estas llaves existen y su uso resulta clave para mantener la confianza y el funcionamiento del sistema de nombres de dominio.

Estas personas reciben el nombre de keyholders. Cada una resguarda un fragmento de una clave maestra vinculada a la seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Ninguna puede actuar de forma individual. El modelo evita el control absoluto y obliga a decisiones colectivas para preservar la red mundial.

¿Quién es el dueño de Internet?

Muchas personas creen que Internet pertenece a una empresa o a un país. Esa idea es incorrecta. Internet no tiene propietario. Funciona como una red global que conecta millones de dispositivos en todo el planeta.

Su operación depende de entidades que coordinan aspectos técnicos específicos. Una de ellas es la Corporación de la Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. Esta entidad coordina el DNS, encargado de traducir los nombres de los sitios web en direcciones numéricas.

La existencia de siete llaves físicas genera teorías de conspiración. Sin embargo, estas llaves no controlan Internet en su totalidad. Su función se limita a procesos de validación criptográfica del DNS.

Keyholders: los guardianes de Internet

Los keyholders cumplen una función técnica esencial. No administran contenidos ni regulan el acceso a la red. Su labor se concentra en la protección del DNS, un sistema clave para que los usuarios accedan a los sitios correctos.

Estas personas cuentan con amplia experiencia en ciberseguridad, criptografía y redes. Provienen de distintos países y sectores. Esta diversidad evita que el control se concentre en un solo gobierno o empresa.

El sistema incluye siete titulares y siete suplentes. Los suplentes garantizan la continuidad ante situaciones imprevistas. Una vez al año, deben confirmar ante la ICANN que mantienen bajo custodia su llave mediante procesos de verificación.

Las siete llaves de Internet: qué son y para qué sirven

Las siete llaves de Internet forman parte del sistema DNSSEC, diseñado para evitar la manipulación del DNS por parte de atacantes informáticos. Este mecanismo protege la integridad de la información que circula por la red.

La clave principal del DNS se resguarda mediante un esquema dividido entre 14 personas. Ninguna llave funciona de forma independiente. Varias deben combinarse durante procesos oficiales para autorizar acciones críticas.

Este modelo permite que los usuarios eviten redirecciones a sitios falsos o fraudulentos. Además, reduce errores humanos y limita abusos de poder.

Ceremonia de las Llaves

La Ceremonia de las Llaves es un evento oficial relacionado con la seguridad de Internet. En esta actividad, los keyholders verifican y validan las claves criptográficas que protegen el DNS.

Las ceremonias se realizan cuatro veces al año. Dos ocurren en la costa este y dos en la costa oeste de Estados Unidos. En cada región existe un cofre de seguridad.

Parte del proceso se ejecuta en sistemas aislados, sin conexión a Internet. Esta medida reduce el riesgo de ataques externos. El procedimiento incluye supervisión y auditoría permanente.

¿Qué pasaría si alguien roba una llave?

El robo de una llave resulta poco probable. Cada una permanece bajo custodia estricta y protocolos de seguridad reforzados.

Incluso en un escenario extremo, una sola llave no permite controlar Internet. El sistema exige la combinación de varias durante ceremonias oficiales.

Estas llaves no controlan sitios ni contenidos. Tampoco deciden qué información circula en la red. Su alcance se limita a una capa técnica del DNS. Un ataque afectaría solo un componente específico y no Internet en su totalidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.