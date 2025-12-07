¿Cuáles son los cantones con el mejor y el peor Internet fijo de Costa Rica?

El desempeño del Internet fijo presenta fuertes contrastes entre los cantones del país; la GAM concentra las mejores velocidades, mientras que las zonas fronterizas muestran los mayores rezagos. Vista de San José el pasado 6 de noviembre. Fotografía:

El desempeño del Internet fijo fue uno de los factores que empujaron la competitividad de Costa Rica entre 2024 y 2025, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

La mejora en las velocidades de descarga y subida aportó 72,7% del avance total del país en materia de competitividad, según el reporte.

Sin embargo, ese avance es desigual territorialmente.

El ranquin por cantones precisa cuáles zonas ofrecen mejores condiciones de conectividad para hogares y empresas, y cuáles siguen rezagados pese a los avances nacionales.

Aunque el país registra un crecimiento sostenido en infraestructura, persiste una brecha marcada entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y los cantones fronterizos, donde las bajas velocidades de Internet fijo reducen la competitividad y limitan la atracción de inversión.

El salto en competitividad coincide con el avance de la fibra óptica.

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), las suscripciones de fibra crecieron 19,14% entre 2023 y 2024, hasta llegar a 650.295 conexiones, lo que ya representa 54,4% de todos los accesos a Internet fijo.

En total, el país registra 1.194.638 suscripciones a Internet fijo, un crecimiento del 3,9% en 2024.