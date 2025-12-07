El País

¿Cuáles son los cantones con el mejor y el peor Internet fijo de Costa Rica?

Ranking revela cantones de Costa Rica con mejor y peor Internet fijo, reporte expone brechas territoriales y avance de la fibra óptica

Por Juan Fernando Lara Salas
El desempeño del Internet fijo presenta fuertes contrastes entre los cantones del país; la GAM concentra las mejores velocidades, mientras que las zonas fronterizas muestran los mayores rezagos. Vista de San José el pasado 6 de noviembre. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







