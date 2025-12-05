‘Internal server error’: Cloudflare sufre nueva caída masiva este viernes y provoca problemas de conexión a Internet en todo el mundo

Una nueva caída de Cloudflare afectó sitios, apps y servicios de IA. La empresa implementó un arreglo y monitorea la estabilidad de la red.

Una nueva falla en los sistemas de Cloudflare generó este viernes un colapso parcial de Internet, con interrupciones en redes sociales, plataformas de pagos, servicios de inteligencia artificial generativa y páginas web en todo el mundo.

La empresa, conocida por proveer servicios de infraestructura, seguridad y distribución de contenido en la nube, reconoció que el problema afectó su panel de control (dashboard) y las API que conectan sus sistemas con millones de aplicaciones y plataformas.

Desde su portal oficial, Cloudflare informó a las 8:56 a.m. UTC que investigaba la situación, y a las 9:12 a.m. UTC confirmó que ya había implementado una solución, aunque el sistema seguía en fase de monitoreo. La interrupción coincidió con tareas de mantenimiento en sus centros de datos en Detroit y Chicago, lo cual pudo agravar las afectaciones.

Durante horas, usuarios de diversas regiones reportaron errores de carga, lentitud en sitios web y fallos en servicios que dependen de Cloudflare como capa de distribución, verificación y seguridad. La empresa mantiene abiertos sus canales de notificación para actualizaciones.

La segunda caída en menos de un mes

La caída más reciente ocurrió recién el 18 de noviembre, cuando millones de usuarios también quedaron sin acceso a plataformas como X (antes Twitter), ChatGPT o Canva. En aquella ocasión, el fallo se debió a un archivo automatizado que superó el tamaño permitido, generando errores internos conocidos como “errores 500”.

Cloudflare aclaró que no hubo indicios de ataque o actividad maliciosa. Sin embargo, el incidente expuso nuevamente la fragilidad de una red que, aunque se presenta como descentralizada, depende en gran medida de pocas empresas clave.

¿Qué es Cloudflare y por qué su caída afecta a tantas plataformas?

Cloudflare es una de las mayores redes de distribución de contenido (CDN) del mundo. Opera desde más de 330 ciudades en 120 países, y actúa como intermediaria entre los servidores de los sitios web y las personas usuarias. Acelera la carga de datos, protege contra ataques y mejora el rendimiento de servicios como redes sociales, tiendas online y herramientas de IA.

Por eso, cuando esa capa intermedia falla —como ocurrió hoy y el pasado 18 de noviembre—, se interrumpe el acceso a una enorme cantidad de servicios que dependen de ella para funcionar. Cuando esa capa intermedia falla, no es solo una página la que se cae: es buena parte del Internet.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.