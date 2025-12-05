Tecnología

‘Internal server error’: Cloudflare sufre nueva caída masiva este viernes y provoca problemas de conexión a Internet en todo el mundo

La compañía aseguró que ya desplegó la corrección y que el sistema permanece bajo supervisión

Por Jailine González Gómez y El Universal / México / GDA
Una nueva caída de Cloudflare afectó sitios, apps y servicios de IA. La empresa implementó un arreglo y monitorea la estabilidad de la red.
