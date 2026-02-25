Tecnología

Instagram sabía desde 2018 del riesgo por desnudos en mensajes directos y tardó seis años en activar protección

Correos internos y declaraciones judiciales exponen que Meta conocía el problema años antes de activar el filtro en los DM

Por Europa Press
Una demanda en EE. UU. revela que Instagram sabía del riesgo por desnudos en mensajes desde 2018 y actuó hasta 2024.
