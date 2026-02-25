Instagram sabía desde 2018 del riesgo por desnudos en mensajes directos y tardó seis años en activar protección

Una demanda en EE. UU. revela que Instagram sabía del riesgo por desnudos en mensajes desde 2018 y actuó hasta 2024.

Meta enfrentó cuestionamientos tras revelarse que Instagram detectó desde 2018 riesgos por el envío de desnudos en mensajes directos (DM) y tardó seis años en implementar herramientas de protección.

La información surgió en el marco de una demanda federal en Estados Unidos. El proceso judicial analiza el diseño potencialmente adictivo y dañino de redes sociales como Instagram y Facebook.

Advertencias internas desde 2018

Una cadena de correos electrónicos de 2018 incluyó al entonces vicepresidente y director de Seguridad de la Información de Meta, Guy Rosen. En esos intercambios ya se advertía que podían ocurrir situaciones graves relacionadas con el envío de contenido problemático en aplicaciones de mensajería.

El señalamiento quedó expuesto en una declaración revelada recientemente dentro del proceso judicial.

La función llegó hasta abril de 2024

Instagram incorporó en abril de 2024 nuevas herramientas contra la sextorsión y el grooming, entendido como el acoso sexual de un adulto hacia un menor.

Entre las funciones destacó el difuminado automático de imágenes con desnudos en los mensajes directos. El sistema permitió que la persona usuaria decidiera si deseaba visualizar el contenido o no.

La implementación ocurrió seis años después de las advertencias internas.

Mosseri defendió el equilibrio entre privacidad y seguridad

Durante el proceso judicial, el responsable de Instagram, Adam Mosseri, declaró que el envío de contenido problemático puede darse en cualquier aplicación de mensajería, no solo en Instagram.

Ante cuestionamientos de fiscales sobre la demora en aplicar medidas básicas de protección en los DM, Mosseri indicó que la empresa buscó un equilibrio entre la privacidad de las personas usuarias y su seguridad.

Su declaración incluyó datos de una encuesta aplicada a usuarios de entre 13 y 15 años.

Datos de menores expuestos a contenido no deseado

Según esa encuesta, el 19,2% de adolescentes entre 13 y 15 años afirmó que vio imágenes de desnudos o contenido sexual que no quería ver en Instagram.

Además, el 8,4% indicó que observó a alguien herirse o amenazar con hacerlo en los últimos siete días de uso de la aplicación.

Estos datos formaron parte del expediente judicial.

Zuckerberg compareció ante jurado en Los Ángeles

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró ante un jurado en Los Ángeles, Estados Unidos.

El interrogatorio se centró en las funciones diseñadas para sus redes sociales y en la estrategia para atraer usuarios.

Zuckerberg sostuvo que las herramientas de Instagram se idearon para hacer la plataforma útil. Negó que su objetivo fuera aumentar deliberadamente el tiempo de permanencia, atraer menores de edad o provocar daños en la salud mental.

La demanda incluyó a Meta y a otras empresas del sector tecnológico. Los demandantes acusaron a estas compañías de diseñar funciones adictivas con efectos perjudiciales, especialmente en menores de edad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.