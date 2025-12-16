Tecnología

Instagram lanza una aplicación para ver reels en el televisor

La red social presentó una app para Fire TV que traslada los reels a pantallas grandes y prioriza una experiencia pensada para ver en familia o con amigos

Por Europa Press
Instagram estrenó una aplicación para Fire TV que permite ver reels en el televisor, con contenidos PG-13 y funciones pensadas para el consumo compartido.
