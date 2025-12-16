Instagram lanza una aplicación para ver reels en el televisor

Instagram estrenó una aplicación para Fire TV que permite ver reels en el televisor, con contenidos PG-13 y funciones pensadas para el consumo compartido.

Instagram lanzó una nueva aplicación para televisores que permite ver los reels en pantallas grandes. La herramienta busca fomentar el consumo de videos cortos en compañía de amigos o familiares.

La aplicación, llamada Instagram para TV, debutó como una prueba en Fire TV de Amazon. Meta inició el lanzamiento en Estados Unidos este martes. La empresa informó que el objetivo es extenderla a otros mercados en el futuro.

La propuesta plantea una experiencia distinta a la del teléfono móvil. El contenido se orienta al consumo grupal, con énfasis en compartir momentos frente al televisor.

En la interfaz inicial, los reels aparecen organizados por canales, según los intereses del usuario. Al seleccionar un video, la reproducción inicia de forma automática y con sonido.

La aplicación se descarga desde la App Store de Amazon. Permite vincular hasta cinco cuentas de Instagram. También ofrece la opción de crear una cuenta independiente exclusiva para el uso en el televisor.

Meta indicó que planea ampliar las funciones. Entre las opciones en desarrollo figura el uso del smartphone como control remoto. También se contempla compartir los feeds con amigos y facilitar el seguimiento de creadores de contenido favoritos.

La compañía explicó que, al tratarse de una experiencia pensada para el hogar, los reels disponibles cuentan con clasificación PG-13. Este estándar coincide con el que rige los contenidos dirigidos a adolescentes.

Instagram mantiene las limitaciones y controles parentales vigentes para cuentas de menores de edad. La plataforma señaló que estas medidas se aplican también en esta versión para televisor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.