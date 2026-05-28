Tecnología

Instagram, Facebook y WhatsApp lanzan planes de pago: estas son las funciones exclusivas que llegarán a las apps de Meta

La compañía busca abrir una nueva fuente de ingresos con servicios premium. Descubra las novedades que llegarán a Instagram, Facebook y WhatsApp

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Por O Globo / Brasil / GDA
Meta amplía su modelo de negocio con suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp que ofrecen beneficios exclusivos y nuevas herramientas.
Meta amplía su modelo de negocio con suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp que ofrecen beneficios exclusivos y nuevas herramientas. (ChatGPT /Generada con IA)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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