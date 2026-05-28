Instagram, Facebook y WhatsApp lanzan planes de pago: estas son las funciones exclusivas que llegarán a las apps de Meta

Meta amplía su modelo de negocio con suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp que ofrecen beneficios exclusivos y nuevas herramientas.

Meta anunció este jueves 28 de mayo el lanzamiento global de nuevos planes de suscripción para Instagram, Facebook y WhatsApp. La compañía presentó los servicios Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus, una estrategia con la que busca ampliar sus ingresos más allá de la publicidad mediante herramientas premium dentro de sus plataformas.

La empresa afirmó que las tres aplicaciones mantendrán sus versiones gratuitas. Los nuevos planes serán opcionales para quienes deseen acceder a funciones adicionales de personalización, estadísticas avanzadas y herramientas exclusivas.

¿Qué es Meta Plus?

Los nuevos servicios funcionan como suscripciones integradas dentro de las aplicaciones de Meta.

Los precios iniciales anunciados por la compañía son de $3,99 mensuales para Instagram Plus y Facebook Plus. En el caso de WhatsApp Plus, el costo será de $2,99 al mes en algunos mercados.

Meta no detalló los precios para Costa Rica ni confirmó la fecha de lanzamiento en el mercado.

La empresa aclaró que estas suscripciones no sustituyen Meta Verified, el servicio que incluye verificación de identidad, protección contra suplantaciones y atención prioritaria.

Según la compañía, los planes Plus añaden beneficios enfocados en la experiencia de uso, la personalización y el alcance de contenidos.

¿Qué incluye Instagram Plus?

Instagram Plus será el paquete más completo de la primera etapa de lanzamientos.

La propuesta está orientada especialmente a creadores de contenido y perfiles profesionales que requieren métricas más detalladas para analizar el desempeño de sus publicaciones y la interacción de sus audiencias.

Entre las funciones anunciadas destacan:

Visualización anónima de Stories.

Estadísticas de reproducción de Stories.

Listas de audiencia ilimitadas más allá de la opción Mejores Amigos.

Destacado semanal de Stories para aumentar el alcance.

Stories con duración superior a 24 horas.

Búsqueda de usuarios que visualizaron Stories.

Publicaciones en el perfil sin aparecer en el feed de seguidores.

Reacciones animadas especiales.

Íconos personalizados de la aplicación.

Fuentes exclusivas para la biografía.

Más opciones de elementos fijados en el perfil.

Facebook Plus apuesta por alcance y métricas

Facebook Plus tendrá una propuesta similar a la de Instagram.

La suscripción ofrecerá herramientas de personalización, estadísticas más completas y funciones dirigidas a mejorar el alcance de publicaciones y Stories.

Meta indicó que el servicio incorporará características similares a las de Instagram Plus. Entre ellas destacan reacciones especiales, opciones visuales de personalización y métricas avanzadas de audiencia.

La compañía señaló que el plan está orientado principalmente a administradores de páginas, creadores de contenido y usuarios que utilizan Facebook como herramienta de promoción e interacción con comunidades.

WhatsApp Plus se enfocará en la personalización

La estrategia de WhatsApp Plus será distinta a la de Instagram y Facebook.

En lugar de priorizar métricas o herramientas de alcance, Meta apostará por opciones de organización y personalización dentro de la aplicación de mensajería.

El plan no modificará el funcionamiento de la versión gratuita.

Las funciones anunciadas incluyen:

Temas personalizados para la aplicación.

Tonos exclusivos.

Más chats fijados.

Personalización de listas.

Figuras adhesivas premium.

Ajustes adicionales de interfaz.

¿Las redes sociales dejarán de ser gratuitas?

Meta aseguró que Instagram, Facebook y WhatsApp seguirán siendo gratuitos para quienes no deseen contratar las nuevas suscripciones.

Los planes Plus funcionarán como un complemento opcional con beneficios adicionales para usuarios interesados en herramientas exclusivas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.