Cómo vaciar la ‘papelera’ de WhatsApp y liberar espacio en su celular

Fotos, videos y audios de WhatsApp pueden saturar su celular. Aprenda cómo liberar espacio con las funciones ocultas de la app.

WhatsApp puede convertirse en uno de los principales responsables de que un celular se quede sin espacio. Fotos, videos, audios y documentos se almacenan automáticamente en el dispositivo y, con el paso del tiempo, saturan la memoria interna.

Aunque muchas personas buscan una “papelera” dentro de la aplicación, la realidad es que WhatsApp no tiene una función tradicional para almacenar archivos eliminados. Sin embargo, sí permite borrar contenido y vaciar chats para liberar espacio de manera rápida.

La plataforma guarda copias de seguridad en Google Drive, en el caso de Android, y en iCloud para iPhone. Por eso, antes de eliminar información importante, se recomienda crear un respaldo desde la configuración de la aplicación.

Cómo liberar espacio en WhatsApp

La aplicación incluye varias herramientas para eliminar archivos innecesarios sin necesidad de borrar la cuenta o desinstalar la app.

Vaciar un chat individual

Ingrese a la pestaña Chats. Abra la conversación que desea limpiar. Toque el menú de tres puntos o la opción Más. Seleccione Vaciar chat. Puede activar la opción para eliminar también los archivos multimedia guardados en la galería. Confirme la acción.

Este proceso elimina mensajes, fotos, videos y audios del chat seleccionado, pero mantiene visible la conversación en la lista principal.

Borrar todos los chats al mismo tiempo

La aplicación no eliminará los grupos ni los contactos. Solo desaparecerá el contenido almacenado dentro de cada conversación.

La función oculta que muchos desconocen

WhatsApp también ofrece la herramienta Administrar almacenamiento, donde el usuario puede identificar cuáles chats consumen más memoria y qué archivos ocupan mayor espacio.

Para acceder:

Entre a Ajustes .

. Seleccione Almacenamiento y datos .

. Presione Administrar almacenamiento.

Desde ahí, la aplicación muestra videos pesados, imágenes repetidas y archivos reenviados varias veces, lo que facilita una limpieza más rápida.

Qué ocurre con los archivos eliminados

Cuando se borra contenido en WhatsApp, este no pasa a una papelera. El archivo desaparece del dispositivo y solo podrá recuperarse mediante una copia de seguridad creada antes de la eliminación.

Si después del borrado se genera un nuevo respaldo, la información anterior quedará eliminada de forma definitiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.