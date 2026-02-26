Instagram enviará alertas a padres por búsquedas riesgosas de adolescentes

Meta activará avisos parentales ante búsquedas reiteradas sobre autolesión y ampliará la medida a chats con inteligencia artificial.

Instagram enviará notificaciones a padres cuando detecte que un adolescente busca de forma reiterada términos relacionados con suicidio o autolesión en un periodo corto. La función iniciará en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá la próxima semana y se ampliará a otras regiones a finales de este año.

La plataforma, propiedad de Meta, ya bloquea búsquedas vinculadas con suicidio o autolesiones cuando provienen de cuentas de adolescentes. En esos casos dirige a los menores hacia recursos y líneas de ayuda profesional.

Ahora la red social sumará una alerta para padres con el fin de que los adultos responsables cuenten con información para brindar apoyo si el menor lo requiere.

¿Cuándo se activará la notificación?

Instagram enviará el aviso cuando identifique que el adolescente realizó búsquedas insistentes con frases que promuevan el suicidio o la autolesión. También aplicará si los términos sugieren intención de hacerse daño.

La alerta llegará a los padres inscritos en la supervisión de la cuenta. El envío se hará por correo electrónico, SMS o mensajes de WhatsApp. La notificación se basará en la actividad y búsquedas del menor.

Al abrir el aviso se desplegará un mensaje en pantalla completa. El sistema indicará que el adolescente intentó buscar repetidamente términos vinculados con suicidio o autolesión. Además ofrecerá recursos de expertos para orientar conversaciones delicadas sobre la situación.

La empresa señaló que recibir una notificación de este tipo puede resultar angustiante para los padres. Indicó que el objetivo es facilitar herramientas para apoyar a los adolescentes.

Alertas también en conversaciones con inteligencia artificial

Instagram adelantó que a finales de este año implementará alertas similares en experiencias con inteligencia artificial. La medida aplicará cuando un adolescente intente sostener ciertos tipos de conversaciones relacionadas con suicidio o autolesión con Meta AI.

La compañía afirmó que su chatbot ya cuenta con entrenamiento para responder de forma segura ante este tipo de interacciones con adolescentes.

La nueva función forma parte de los esfuerzos de la red social por reforzar los mecanismos de supervisión parental y seguridad en cuentas de menores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.