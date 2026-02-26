Tecnología

Instagram enviará alertas a padres por búsquedas riesgosas de adolescentes

La red social notificará por correo, SMS o WhatsApp a padres inscritos en supervisión cuando detecte búsquedas insistentes de riesgo

Por Europa Press
Meta activará avisos parentales ante búsquedas reiteradas sobre autolesión y ampliará la medida a chats con inteligencia artificial.
Meta activará avisos parentales ante búsquedas reiteradas sobre autolesión y ampliará la medida a chats con inteligencia artificial. (META/Stock/Canva)







