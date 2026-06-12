Tecnología

Instagram anuncia asistente de IA y versión de escritorio para Edits: estas son las novedades que llegarán

La aplicación de edición de videos de Meta sumará nuevas funciones para analizar contenido, descubrir tendencias y facilitar trabajos más complejos

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Por Europa Press
Edits incorporará inteligencia artificial, edición desde computadora, pruebas A/B y estadísticas más completas para optimizar publicaciones.
Edits incorporará inteligencia artificial, edición desde computadora, pruebas A/B y estadísticas más completas para optimizar publicaciones. (EDITS/EDITS)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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