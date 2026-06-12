Instagram anuncia asistente de IA y versión de escritorio para Edits: estas son las novedades que llegarán

Edits incorporará inteligencia artificial, edición desde computadora, pruebas A/B y estadísticas más completas para optimizar publicaciones.

Meta prepara una actualización importante para Edits, su aplicación de edición de videos verticales. La compañía incorporará un asistente de inteligencia artificial, una versión para escritorio y nuevas herramientas dirigidas a creadores de contenido que utilizan Instagram como plataforma principal.

La empresa adelantó estas novedades durante un evento exclusivo para creadores realizado en Los Ángeles, Estados Unidos. Según informó TechCrunch, la presentación mostró tanto funciones futuras como herramientas que ya están disponibles para los usuarios.

Así funcionará el nuevo asistente de inteligencia artificial en Edits

La principal novedad será un asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación.

Meta explicó que esta herramienta tendrá dos funciones centrales. La primera consistirá en ofrecer una interpretación más clara de las estadísticas que analiza Instagram. Los usuarios podrán conversar con el asistente mediante lenguaje natural para comprender mejor qué contenidos generan mejores resultados y cuáles son las razones detrás de ese desempeño.

La segunda función estará enfocada en la generación de ideas. El asistente sugerirá tipos de contenido con potencial de crecimiento. También recomendará formatos, tendencias o recursos que registren buen rendimiento. Entre ellos figurarán audios populares que puedan ayudar a aumentar la interacción con la audiencia.

Edits también tendrá una versión para computadora

Meta confirmó además que trabaja en una versión de escritorio de Edits.

La propuesta busca ofrecer más control sobre los procesos de edición. Las pantallas de mayor tamaño facilitarán tareas complejas que suelen resultar más difíciles en dispositivos móviles.

La compañía considera que trabajar desde una computadora permitirá cortar, unir y revisar proyectos con una visión más amplia. Esto favorecerá la edición de contenido más elaborado.

Nuevas funciones ya disponibles en Edits

Entre las herramientas que ya comenzaron a llegar a la plataforma destaca la nueva pestaña Beta.

Esta sección permitirá que creadores seleccionados accedan de forma anticipada a funciones que aún están en desarrollo. El objetivo es probar herramientas antes de su lanzamiento general.

Otra incorporación corresponde a métricas más detalladas sobre la audiencia. Ahora los usuarios podrán consultar información demográfica y conocer las horas del día en las que reciben más interacciones.

Estos datos facilitarán la planificación de publicaciones y ayudarán a identificar los momentos más efectivos para compartir contenido.

Búsqueda de tendencias y pruebas A/B

Meta también añadió una función para buscar términos específicos dentro de la sección de inspiración.

La herramienta permitirá identificar tendencias recientes y conocer el contenido que publican otros creadores. Con ello, los usuarios podrán encontrar nuevas referencias para desarrollar sus publicaciones.

La actualización incorpora además la función Test A/B, una práctica habitual en marketing digital.

Esta característica permite crear varias versiones de una misma pieza de contenido para evaluar cuál obtiene mejores resultados antes de su publicación definitiva.

Con estas novedades, Meta busca ampliar las capacidades de Edits y fortalecer su posición frente a otras aplicaciones de edición de video orientadas a creadores de contenido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.