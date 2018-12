“Agradezco muchísimo a Irene (Vizcaíno, su editora) porque es la persona que me apoya cuando tengo dudas. Le consulto y ella me guía y me hace confiar. También agradezco a mis compañeros, porque todo el trabajo que se hace en la sección (Sociedad y Servicios) es muy bueno y entre todos nos apoyamos”, señaló Cerdas al recibir el premio.