“Cuando llegó la Fundación Omar Dengo al colegio, nosotros nos preocupamos porque no teníamos documentos, pero ellos nos dijeron que a todos se les iba a dar computadora. Cuando me la dieron comencé a apasionarme, fui averiguando poco a poco y no me perdí ninguno de los campamentos (que hacían en vacaciones de 15 días)”, dijo Marlon.