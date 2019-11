Debido a que “podemos saber más de lo que podemos decir”, el filósofo del siglo XX Michael Polanyi observó que no deberíamos suponer que la tecnología puede llegar a reproducir la función del conocimiento humano. El hecho de que un computador pueda saber todo lo referente a un automóvil no significa que pueda conducirlo o repararlo, porque estas acciones transcurren en la imprevisibilidad del mundo, no en los espacios controlados para los cuales fueron diseñados los algoritmos.