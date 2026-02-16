Tecnología

Hollywood rechaza videos con inteligencia artificial de actores sin autorización creados con Seedance 2.0

Estudios como Disney y Netflix, junto con el sindicato SAG-AFTRA, piden frenar el uso del modelo por presuntas infracciones de imagen y copyright

Por Europa Press
Un video generado con Seedance 2.0 mostró a Tom Cruise y Brad Pitt en una pelea hiperrealista y desató el rechazo de Hollywood por uso no autorizado de imagen y contenidos protegidos.
Un video generado con Seedance 2.0 mostró a Tom Cruise y Brad Pitt en una pelea hiperrealista y desató el rechazo de Hollywood por uso no autorizado de imagen y contenidos protegidos. (Video generado con Seesance 2.0/Captura)







