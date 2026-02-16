Hollywood rechaza videos con inteligencia artificial de actores sin autorización creados con Seedance 2.0

Un video generado con Seedance 2.0 mostró a Tom Cruise y Brad Pitt en una pelea hiperrealista y desató el rechazo de Hollywood por uso no autorizado de imagen y contenidos protegidos.

La industria de Hollywood manifestó su rechazo al modelo de inteligencia artificial Seedance 2.0, desarrollado por ByteDance, por la facilidad con la que genera videos hiperrealistas con actores reconocidos y contenidos protegidos sin límites claros de uso.

El cuestionamiento surgió tras la difusión de un video creado con la herramienta, en el que Tom Cruise y Brad Pitt aparecen peleando en lo alto de un edificio en ruinas. El material lo divulgó el director Ruairi Robinson, conocido por “La ciudad silenciosa” y “BlinkyTM”. Las imágenes muestran un nivel de realismo similar al de una escena rodada en una producción cinematográfica.

Estudios y gremios piden frenar el servicio

La Motion Picture Association (MPA) denunció el funcionamiento del modelo. La organización agrupa a estudios como Netflix, Paramount Pictures, Prime Video y Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios y Warner Bros. Discovery.

El presidente y director ejecutivo de la MPA, Charles Rivkin, señaló en un comunicado que ByteDance lanzó un servicio sin garantías significativas contra infracciones. Indicó que esa operación incumple la legislación de derechos de autor que protege a los creadores y sustenta millones de empleos en Estados Unidos. También solicitó a la empresa china cesar de inmediato la actividad que consideró infractora.

Por su parte, Disney envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance. Según una copia obtenida por Axios, la compañía denunció el uso de sus producciones sin permiso ni compensación para el desarrollo y entrenamiento del modelo.

El sindicato de actores SAG-AFTRA también condenó el funcionamiento de Seedance 2.0. La organización afirmó que el modelo incurre en una infracción flagrante al utilizar sin autorización las voces e imágenes de sus miembros. Sostuvo que esa práctica socava la capacidad del talento humano para ganarse la vida y que ignora la ley, la ética, los estándares de la industria y los principios básicos del consentimiento.

¿Qué permite hacer Seedance 2.0?

ByteDance presentó Seedance 2.0 la semana anterior como un modelo multimodal de generación de imágenes y video. La empresa indicó que mejora la calidad frente a su versión previa y que ofrece resultados de nivel profesional, con efectos visuales realistas y sonido estéreo de doble canal.

El sistema permite crear videos de hasta 15 segundos. El usuario puede controlar la composición, la acción, el movimiento de cámara, los efectos especiales y el sonido a partir de los materiales de entrada. La herramienta logra movimientos e interacciones complejas sincronizadas y precisas, ya que reproduce de forma realista las leyes de la física.

Antecedente con Sora 2

La controversia recuerda lo ocurrido a finales de setiembre del año pasado con Sora 2, de OpenAI. En ese momento, Hollywood reaccionó por la capacidad del modelo para generar videos con personajes de ficción como Bob Esponja, Super Mario o Pikachu, así como con actores reales.

En ambos casos, representantes de la industria señalaron que la replicación de imagen y voz sin consentimiento vulnera derechos de autor y derechos de imagen.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.