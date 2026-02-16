Herramienta de inteligencia artificial recrea final alternativo de ‘Titanic’ y desata alarma en Hollywood

Video creado con inteligencia artificial cambió el final de 'Titanic' y encendió alertas legales en estudios de cine.

Una herramienta de inteligencia artificial llamada Seedence generó polémica en Hollywood tras la difusión de videos hiperrealistas que alteran escenas icónicas del cine. El caso más reciente modificó el final de Titanic (1997) y reavivó un debate que persiste desde hace décadas.

La tecnología, desarrollada en China por ByteDance, empresa propietaria de TikTok, circuló en redes sociales desde la última semana. Uno de los primeros materiales mostró una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise. El realismo del contenido provocó inquietud en figuras de la industria.

El guionista Rhett Reese, responsable de Deadpool & Wolverine (2024), manifestó preocupación sobre el impacto de esta tecnología en el futuro del sector. Indicó que el avance podría afectar el trabajo de numerosos profesionales del cine.

Jack sobrevive: así cambia el final de ‘Titanic’

Durante el fin de semana se divulgó otro video de apenas 15 segundos. El material alteró por completo el desenlace de Titanic, una de las superproducciones más exitosas de la historia.

En la versión creada con inteligencia artificial, Jack Dawson, personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, logra salir del agua helada tras el hundimiento. Además, consigue subir a la puerta flotante junto a Rose DeWitt Bukater, papel de Kate Winslet. Ambos sobreviven al desastre.

La escena original mostró a Jack muriendo congelado en el océano Atlántico. Ese momento marcó el tono trágico de la historia dirigida por James Cameron y se convirtió en uno de los pasajes más comentados del cine contemporáneo.

We are cooked.



China's new AI model - Seedance 2.0 pic.twitter.com/EIRM5exB2K — Martin (@onchainruto) February 11, 2026

Un debate que nunca terminó

Desde el estreno en 1997, numerosos seguidores cuestionaron si la puerta improvisada tenía espacio suficiente para salvar a los dos protagonistas. La discusión motivó incluso pruebas prácticas.

El propio James Cameron, director ganador de 11 premios Óscar por esta película, realizó un experimento para comprobar si ambos personajes podían sobrevivir. Utilizó dos personas con la misma masa corporal de los actores principales y colocó sensores para medir las condiciones en agua fría.

Según explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter, los resultados indicaron que no existía posibilidad de que los dos sobrevivieran. Solo uno tenía probabilidades de mantenerse con vida en esas circunstancias. También expresó molestia porque parte del público ignoró esa explicación.

Posibles acciones legales en estudio

El uso de Seedence no solo generó debate creativo. Ejecutivos de grandes estudios analizan eventuales medidas legales por presuntas violaciones masivas de derechos de autor.

La recreación del final de Titanic evidenció que la inteligencia artificial puede intervenir incluso en producciones históricas del cine. El alcance de esta tecnología mantiene en alerta a la industria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.