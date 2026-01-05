Hollow Knight: Silksong domina los Steam Awards 2025 y sorprende a la comunidad global

Hollow Knight: Silksong se convirtió en el Juego del Año en los Steam Awards 2025, tras imponerse a producciones como Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come Deliverance II, ARC Raiders y Dispatch. El anuncio se realizó después del cierre del año y reflejó la decisión de la comunidad usuaria de Steam, que votó durante las rebajas de invierno de la plataforma.

El título de Team Cherry, lanzado en setiembre de 2025, se posicionó como el favorito por su jugabilidad inmersiva y un modo multijugador adictivo, según explicó Steam en los resultados del concurso. También recibió el premio a Mejor Juego Difícil, debido a sus mecánicas que recompensan la perseverancia.

En paralelo, Clair Obscur: Expedition 33, ganador del GOTY en The Game Awards, obtuvo el reconocimiento a Mejor Banda Sonora. Hades II destacó como el Mejor juego en Steam Deck, gracias a la experiencia portátil que ofrece este título de rol de Supergiant Games.

Otro de los títulos resaltados fue Silent Hill f, que recibió el premio a Estilo Visual Excepcional, superando a producciones como Doom: The Dark Ages y Final Fantasy VII Rebirth.

En la categoría de Jugabilidad más Innovadora, la comunidad favoreció a ARC Raiders, mientras que Dispatch se llevó el reconocimiento a Juego Excepcional con Buena Trama. Para quienes buscan experiencias más relajadas, RV There Yet? ganó en Siéntate y Relájate.

Baldur’s Gate 3 recibió el premio Con Amor y Dedicación, el cual resalta la labor de los desarrolladores al ampliar el contenido del juego. Por su parte, PEAK fue elegido como el mejor título Mejor con Amigos y The Midnight Walk, desarrollado por MoonHood, obtuvo el galardón a Juego de RV del Año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.