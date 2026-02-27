HBO Max frenará cuentas compartidas en 2026: lo que viene para millones de usuarios en el mundo

HBO Max comenzará a frenar el uso de cuentas compartidas a nivel global durante este año 2026. La medida aplicará en todos los países donde opera el servicio de streaming, según confirmó Warner Bros. Discovery.

La compañía impulsará opciones como el pago de una suscripción adicional para añadir un Complemento de miembro adicional. Esta herramienta permitirá que personas fuera del hogar accedan a una cuenta mediante un cobro extra.

Política de uso limitará accesos fuera del hogar

HBO Max mantiene una política que establece que las cuentas son exclusivas para el titular y las personas con las que vive. El uso compartido con usuarios externos no está contemplado.

En abril del año pasado, la empresa lanzó en Estados Unidos el Complemento de miembro adicional. La opción tiene un costo de $7,99 mensuales. La iniciativa tomó fuerza durante agosto.

Expansión global iniciará en 2026

El responsable de streaming de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, detalló la decisión durante una conferencia de resultados celebrada este jueves. Indicó que la expansión global contra el intercambio de contraseñas comenzará en 2026.

Medios como The Wrap y The Verge recogieron sus declaraciones. En la transcripción de la llamada se señala que la plataforma avanza hacia una segunda fase del sistema para impedir el intercambio de contraseñas.

Crecimiento internacional impulsa la medida

La decisión responde a la llegada del servicio a nuevos mercados en Europa y América Latina. HBO Max estará disponible en Reino Unido e Irlanda a partir de marzo. El servicio también llegó recientemente a Alemania e Italia.

La expansión generó un aumento en las suscripciones. La empresa prevé que más personas intenten compartir cuentas, por lo que promoverá el Complemento de miembro adicional como alternativa.

HBO Max cerró 2025 con 132 millones de suscriptores

La plataforma cerró 2025 con cerca de 132 millones de suscriptores. Warner Bros. Discovery proyecta superar los 140 millones al cierre del primer trimestre de 2026.

La compañía también indicó que espera rebasar los 150 millones de suscriptores a finales de 2026, según su comunicado de resultados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.