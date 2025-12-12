Tecnología

Harry Potter llega a Fortnite y Hogwarts Legacy está gratis en la tienda de Epic Games

Epic Games integró contenido de Harry Potter en Fortnite, con recompensas temáticas y atuendos de las casas de Hogwarts

Por Damián Arroyo C.
Epic Games lanzó eventos de Harry Potter con objetos únicos y Hogwarts Legacy gratis hasta el 18 de diciembre.
Epic Games lanzó eventos de Harry Potter con objetos únicos y Hogwarts Legacy gratis hasta el 18 de diciembre. (Epic Games/Cortesía)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

