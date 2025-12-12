Harry Potter llega a Fortnite y Hogwarts Legacy está gratis en la tienda de Epic Games

Epic Games lanzó eventos de Harry Potter con objetos únicos y Hogwarts Legacy gratis hasta el 18 de diciembre.

Fortnite, Rocket League y la Epic Games Store ofrecen una experiencia especial inspirada en el universo de Harry Potter durante diciembre. El evento incluye recompensas, objetos temáticos y contenido gratuito por tiempo limitado.

Desde ya, Hogwarts Legacy se encuentra disponible sin costo en la Epic Games Store. La promoción se mantendrá activa hasta el 18 de diciembre a las 11 a. m. (hora del Este de Estados Unidos). Esta entrega del mundo mágico de J. K. Rowling permite explorar un universo ambientado décadas antes del nacimiento de Harry Potter.

Quienes acumulen al menos dos horas de juego en Hogwarts Legacy antes del 18 de diciembre recibirán un objeto exclusivo dentro de Fortnite: el Chocolate Frog Back Bling.

Además, Epic anunció que en el transcurso de diciembre, la tienda de Fortnite incluirá atuendos y accesorios inspirados en el universo mágico. Cada vestimenta se podrá personalizar según las casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff.

La celebración también se extenderá a Rocket League durante el evento anual Frosty Fest. En esta ocasión, se implementará una competencia llamada Hogwarts House Rivalry, donde los jugadores sumarán puntos por representar a su casa favorita en los partidos.

El evento ofrecerá también recompensas especiales a través de desafíos dentro del juego y objetos disponibles en la tienda. Epic Games indicó que más detalles se anunciarán en los próximos días.