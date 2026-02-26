Hackearon su cuenta: así puede frenar el daño en los primeros 15 minutos

Expertos explican cómo reaccionar en 15 minutos ante un hackeo y qué medidas adoptar para reducir riesgos futuros.

Un acceso no autorizado a cuentas como correo electrónico, redes sociales o banca en línea exige acción inmediata en los primeros 15 minutos para reducir daños. La empresa de ciberseguridad ESET alertó que actuar con rapidez puede evitar la pérdida de datos sensibles y dinero.

La compañía explicó que la mayoría de los accesos ilegítimos se originan por credenciales robadas, phishing o malware, muchas veces sin que la persona lo note. Ante esta situación, recomendó seguir una secuencia clara de pasos para contener el incidente y recuperar el control.

Minuto 0 a 2: frenar el daño

El primer paso consiste en desconectar el dispositivo de Internet, tanto el WiFi como los datos móviles.

Si la plataforma lo permite, conviene cerrar sesión en todos los dispositivos vinculados. La empresa indicó que en esta fase no es recomendable borrar información, ya que puede servir como evidencia para identificar el origen del ataque.

Minuto 3 a 6: asegurar el acceso

Luego, se debe cambiar la contraseña desde un equipo seguro y crear una clave única y robusta.

También resulta clave activar la autenticación en dos pasos (2FA) y revocar accesos de aplicaciones conectadas. Según el investigador Mario Micucci, de ESET Latinoamérica, una reacción rápida puede marcar la diferencia entre un incidente menor y un problema mayor.

Minuto 7 a 10: revisar otras cuentas

Si usted utilizó la misma contraseña en otros servicios, debe actualizar todas las claves reutilizadas.

La empresa aconsejó revisar cambios en datos de contacto, mensajes enviados sin autorización y movimientos sospechosos. También sugirió verificar el historial de inicios de sesión.

El correo electrónico merece especial atención, ya que funciona como puerta de recuperación de otras cuentas. Si un atacante controla el correo, puede restablecer contraseñas de múltiples servicios.

Minuto 11 a 13: escanear el dispositivo

En esta etapa se recomienda realizar un análisis de seguridad completo y eliminar programas o extensiones desconocidos.

Además, es necesario actualizar el sistema operativo y las aplicaciones instaladas para corregir posibles vulnerabilidades.

Minuto 14 a 15: avisar y prevenir

Finalmente, ESET aconsejó informar a los contactos y reportar el incidente a la plataforma afectada.

En casos que involucren servicios financieros, se debe comunicar de inmediato a la entidad bancaria para bloquear operaciones y monitorear movimientos.

Cómo reducir el riesgo de un nuevo ataque

La empresa recomendó adoptar buenas prácticas de seguridad digital de forma permanente. Entre ellas, activar el doble factor de autenticación, usar contraseñas fuertes y únicas, mantener el software actualizado y prestar atención a correos de phishing.

También señaló la importancia de instalar soluciones de seguridad en los dispositivos. Según Micucci, contar con un plan previo permite actuar con mayor claridad y reducir el impacto de un incidente.