Tecnología

El truco oculto de WhatsApp que revela si alguien entró a su cuenta sin permiso

La función de dispositivos vinculados permite revisar sesiones activas y frenar accesos sospechosos en pocos pasos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Expertos advierten sobre nuevas formas de hackeo en WhatsApp y explican cómo detectar ingresos no autorizados. (Unsplash)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsApp
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.