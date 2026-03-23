Tecnología

¿Habrá más bots que personas navegando en Internet? La fecha en que la balanza podría inclinarse

El auge de la inteligencia artificial generativa impulsa una necesidad insaciable de datos que amenaza con saturar los servidores de la red mundial

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Por Europa Press
Los bots analizan miles de sitios web para responder consultas de usuarios. Para 2027, el tráfico de estas máquinas podría ser mayor que la actividad humana.
Los bots analizan miles de sitios web para responder consultas de usuarios. Para 2027, el tráfico de estas máquinas podría ser mayor que la actividad humana. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Rodrigo Santos de Pexels)







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