¿Habrá más bots que personas navegando en Internet? La fecha en que la balanza podría inclinarse

Los bots analizan miles de sitios web para responder consultas de usuarios. Para 2027, el tráfico de estas máquinas podría ser mayor que la actividad humana.

El crecimiento de los programas automatizados o bots impulsados por inteligencia artificial en la red es tan acelerado que podría superar la actividad humana en 2027. Matthew Prince, quien es el director ejecutivo de Cloudflare, dio este aviso durante una entrevista en la conferencia SXSW en Estados Unidos.

Prince explica que este fenómeno ocurre por el avance de la inteligencia artificial generativa. Estas herramientas visitan una cantidad masiva de sitios web para recolectar datos. Su objetivo es responder de forma precisa a las consultas que realizan los usuarios en las distintas plataformas.

Por ejemplo, en la búsqueda de productos comerciales, una persona física consulta pocos enlaces por su cuenta. En cambio, un sistema como ChatGPT analiza miles de páginas de forma simultánea para ofrecer un resultado detallado a quien pregunta.

Antes de la llegada de esta tecnología, el tráfico automatizado representaba el 20% del total en la red. El jerarca de Cloudflare sospecha que en solo dos años la tendencia actual invertirá la balanza a favor de las máquinas.

Esta saturación de datos genera una carga pesada sobre los servidores que alojan los sitios web. El directivo señaló la urgencia de crear infraestructuras que permitan ejecutar códigos nuevos en entornos aislados para dar servicio a estos agentes digitales.

Prince comparó la situación con el aumento de tráfico ocurrido durante la pandemia. En aquel momento, el consumo masivo de contenido en video llevó a los servidores al límite. Sin embargo, ese pico se estabilizó después de dos semanas.

La diferencia con el panorama actual es que el tráfico de Internet crece sin parar. Según el ejecutivo, no hay señales de que este proceso se detenga o encuentre un punto de equilibrio en el futuro cercano.