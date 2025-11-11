Google tomará medidas contra las apps que consumen mucha batería en secreto: así funcionará

Aplicaciones que usen batería de forma excesiva en segundo plano dejarán de ser destacadas en Play Store desde marzo de 2026.

Google limitará la exposición de las aplicaciones móviles que tengan un consumo energético anómalo, especialmente cuando operen mientras el usuario no tiene la pantalla encendida. La medida busca dar prioridad a las apps que hagan un uso eficiente de los recursos del dispositivo.

Esta decisión forma parte de una iniciativa conjunta entre Google y Samsung, enfocada en mejorar el rendimiento de los teléfonos inteligentes.

A inicios de 2025 se empezó a probar una nueva métrica que permite detectar comportamientos anómalos, como los bloqueos de activación excesivos, cuando una aplicación mantiene al teléfono activo innecesariamente.

El sistema evalúa si una aplicación abusa de la función de activación, usada para que una app continúe sus procesos en segundo plano mientras el usuario no interactúa con el dispositivo. Este recurso es útil en tareas como escuchar música o descargar archivos, pero puede impactar negativamente la duración de la batería.

Para definir un uso inadecuado, Google estableció que una aplicación incurre en comportamiento excesivo si mantiene más de dos horas acumuladas de bloqueos de activación no exentos en un periodo de 24 horas.

Las aplicaciones que superen este umbral perderán visibilidad dentro de Play Store. No aparecerán en lugares destacados ni en recomendaciones personalizadas. Además, podrían incluir una advertencia en su perfil para alertar a los usuarios sobre su alto consumo de energía.

La compañía señaló que estas acciones permitirán reducir el número de apps que afectan negativamente la experiencia del usuario y favorecerán el desarrollo de soluciones que optimicen el consumo energético.

