Tecnología

Google tomará medidas contra las apps que consumen mucha batería en secreto: así funcionará

Google tomará medidas contra las apps que consumen su batería en secreto

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Aplicaciones que usen batería de forma excesiva en segundo plano dejarán de ser destacadas en Play Store desde marzo de 2026.
Aplicaciones que usen batería de forma excesiva en segundo plano dejarán de ser destacadas en Play Store desde marzo de 2026. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGoogleAndroidMóviles
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.