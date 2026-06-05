Tecnología

Google prueba un cambio radical en Chrome: las búsquedas podrían abrir directamente el Modo IA

Una función experimental detectada en Chrome Canary redirige las consultas de la barra de direcciones hacia la experiencia conversacional de inteligencia artificial

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Por Europa Press
La tecnológica evalúa integrar el Modo IA como punto de entrada para las búsquedas en Chrome mediante una prueba detectada en versiones experimentales.
La tecnológica evalúa integrar el Modo IA como punto de entrada para las búsquedas en Chrome mediante una prueba detectada en versiones experimentales. (ChatGPT/Generada con IA)







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