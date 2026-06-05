Google prueba un cambio radical en Chrome: las búsquedas podrían abrir directamente el Modo IA

La tecnológica evalúa integrar el Modo IA como punto de entrada para las búsquedas en Chrome mediante una prueba detectada en versiones experimentales.

Google realiza pruebas con una nueva función en Chrome que podría transformar la forma en que millones de personas realizan búsquedas en Internet. La compañía evalúa una herramienta que redirige las consultas escritas en la barra de direcciones directamente al Modo IA, en lugar de mostrar primero los resultados tradicionales del buscador.

El hallazgo lo realizó el medio especializado Windows Report. Según su reporte, una etiqueta experimental descubierta en Chrome Canary modifica el comportamiento habitual de la barra de direcciones del navegador.

La función aparece identificada como “Fulfill Searchbox Queries in AI Mode”. Su descripción oficial indica que redirige todas las consultas normales realizadas en la omnibox y en la realbox hacia conversaciones en el Modo IA en Mac, Windows, Linux y ChromeOS.

Este detalle confirma que Google prueba la herramienta en los principales sistemas operativos de escritorio. También plantea la posibilidad de que el Modo IA se convierta en la experiencia predeterminada para las búsquedas realizadas desde Chrome.

Google lanzó el Modo IA a nivel global en mayo de 2025. La empresa presentó esta tecnología como una experiencia conversacional basada en inteligencia artificial. Según datos compartidos por la propia compañía, la plataforma superó los 1.000 millones de usuarios durante su primer año.

Durante el evento Google I/O 2026, la tecnológica actualizó esta experiencia con Gemini 3.5 Flash. Además, rediseñó la caja de búsqueda con el objetivo de convertirla en un asistente impulsado por inteligencia artificial.

De acuerdo con Windows Report, la integración del Modo IA directamente en el campo de búsqueda parece encontrarse en una etapa avanzada de desarrollo. El medio sostiene que la función estaría más cerca de una fase final que de una simple prueba inicial o un prototipo.

Sin embargo, una nota atribuida al autor de la implementación señala que la característica se mantiene únicamente con fines de exploración. El mensaje también aclara que actualmente no existen planes para desplegarla en producción.

La iniciativa forma parte de una serie de cambios que Google introdujo en su ecosistema de búsqueda durante los últimos dos años.

Uno de los más importantes fue AI Overviews, los resúmenes generados mediante inteligencia artificial. Esta función se desplegó globalmente en octubre de 2024 y extrae información de distintas páginas web para ofrecer respuestas resumidas en texto.

Posteriormente llegó el Modo IA, que amplió la experiencia tradicional del buscador con capacidades conversacionales impulsadas por inteligencia artificial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.