Google presenta paseo virtual por el Monte Everest

San José

¿Cuál es la oportunidad de que todos alguna vez pongamos un pie sobre el Monte Everest? Tan remota como el majestuoso monte en Nepal. Partiendo de ello, la empresa Google presentó hoy un paseo virtual por la región donde está el pico para así acercar potencialmente a millones de personas al estilo de vida, personajes y criaturas que habitan uno de los sitios más inaccesibles del orbe.

Los usuarios deben ingresar al servicio Street View de Google donde encontrarán una sección con múltiples opciones de navegación visual por la región, incluidos videos, fotografías y vistas panorámicas de 360°. Imperdibles, por ejemplo, el colorido festín visual sobre los techos y las paredes en algunos de los monasterios de la zona.

Allí los visitantes podrán apreciar paisajes en el parque nacional de Sagarmatha, un lienzo natural de ríos azules y helados serpenteando al pie los picos blancos, o verán monjes tibetanos interpretando música e incluso criadores de yaks guiando rebaños de estos animales de carga por afilados caminos cubiertos de piedras.

La captura de las imágenes la realizó un grupo de operadores de Google quienes recorrieron con cámaras y equipos especiales para capturar imágenes en 360° conforme iban en su ascenso. En su labor caminando la zona, tomaron más de 45.000 vistas panorámicas de aldeas remotas en el Himalaya oriental habitadas por la comunidad sherpa; unos 360 Gigabytes de información gráfica, según precisan los organizadores.

Parte de los exploradores de Google Earth enviados al Everest en pleno ascenso. (AFP para LN)

En la travesía de más de 100 kilómetros a pie y 71 horas caminando, visitaron cinco villas y acumularon más de 1.000 puntos para mapas de Google durante 10 días de recorrido.

Para concretar el proyecto Google se asoció con un pequeña empresa nepalí Story Cycle y con el nepalés Apa Sherpa, un montañista sherpa nepalí que ha subido 21 veces a la cima del Everest, toda una marca mundial.

Luego de retirarse, Sherpa fundó en el 2009, la Fundación Apa Sherpa, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la mejora de la educación y las oportunidades económicas de los jóvenes de la región de Khumbu. En marzo del 2014, Sherpa, Google Earth Outreach y Story Cycle, emprendieron la travesía de 10 días por la región de Khumbu, con el objetivo de mejorar las representaciones digitales de las comunidades en el área en Google Maps. El resultado fue el paseo virtual.

En su blog oficial, Google también compartió un relato personal de Sherpa donde narra su historia, detalla la riqueza de su comunidad y cómo es llegar al Monte Everest. A continuación un extracto:

"Nací en 1960 en Thame, un pequeño pueblo en la región nepalí de Khumbu, donde se encuentra el Everest, la montaña más alta del mundo. Aunque crecí en la falda de la montaña, soñaba con ser médico, en vez de escalador. Este sueño nunca pudo cumplirse porque, con tan solo 12 años de edad, falleció mi padre y me vi obligado a trabajar para sacar adelante a mi familia, por lo que me convertí en porteador dentro de una expedición. A los 30 años de edad, se hizo realidad un sueño que no había logrado conseguir: alcancé por vez primera la cima del Everest como porteador".

"Nuestra región es famosa porque allí se encuentra el Everest, aunque también es el hogar de la comunidad sherpa desde hace siglos. La región tiene mucho más que ofrecer que las montañas. El año pasado hice de guía del equipo de Google Maps por mi región para recopilar imágenes para Street View con el objetivo de mejorar el mapa visual de nuestra comunidad. Ahora ya podemos encontrar a Thame en el mapa y explorar otras comunidades situadas al pie del Everest como, por ejemplo, Khumjung y Phortse. "

"La colaboración con Google Maps nos ha permitido incorporar emplazamientos locales destacados en el mapa, además de proporcionar a todo el mundo una representación gráfica más completa de la región de Khumbu, incluyendo monasteriosalbergues y escuelas locales (entre otros lugares) … ¡con algunos yaks por el camino! Espero que, cuando las personas accedan a estas imágenes en Internet, tengan un mayor y profundo conocimiento de la región y de los sherpas que allí viven".

El montañista nepalí Apa Sherpa. (Google para LN)

"Cuando me preguntan qué se siente cuando se alcanza la cima del Everest, les digo que es algo “celestial”. Pero no he llegado 21 veces a la cima de la montaña porque me gusta escalar. He obtenido este récord mundial porque he perseguido un objetivo más importante: ofrecer una buena educación y una vida mejor y más segura a mis hijos. Espero que mis hijos y las generaciones futuras tengan muchas más oportunidades de empleo más allá del montañismo".

“Ahora colaboro con la Fundación Apa Sherpa para mejorar el acceso a la educación mediante la aportación de ayuda económica a una escuela de secundaria en mi ciudad natal para, de esta forma, ofrecer a los niños más opciones para su futuro, para que puedan cumplir sus sueños y convertirse en médicos o en cualquier otra profesión que deseen tener, tal y como yo lo soñé hace muchos años”.