Google presenta las 10 mejores extensiones de Chrome en 2025

Google presentó sus 10 extensiones favoritas para Chrome en 2025. La lista incluye herramientas de inteligencia artificial, estudio y edición.

Google compartió una lista con las 10 extensiones más destacadas de Chrome en 2025, enfocadas en mejorar la productividad, el aprendizaje, la automatización de tareas y la edición de contenido. Varias de ellas integran inteligencia artificial, permitiendo desde la redacción de textos hasta la interacción con documentos PDF y la organización de reuniones.

Entre las seleccionadas figuran herramientas como Monica AI, Sider, HARPA AI y QuillBot, que utilizan modelos de lenguaje avanzados. Otras extensiones como Fireflies.ai, Bluedot, QuestionAI y eJOY facilitan tareas de trabajo y estudio. En el ámbito de la creatividad y compras, Adobe Photoshop Express y Phia sobresalen por sus funciones útiles y prácticas.

Inteligencia artificial integrada al navegador

Google destacó extensiones que integran inteligencia artificial, utilizadas por estudiantes, profesionales y usuarios en general.

Monica AI

Esta herramienta se ubica en la barra lateral del navegador y permite resumir textos, responder preguntas, explicar conceptos, interactuar con archivos PDF y hasta generar imágenes o videos. Además, ofrece información actualizada sobre temas variados. Instalación: En la Chrome Web Store, busque “Monica” y haga clic en “Añadir a Chrome”.

Sider

Sirve para crear, revisar y traducir textos sin cambiar de pestaña. Ofrece una interfaz lateral simple y permite comparar respuestas de distintos modelos de inteligencia artificial. Instalación: En la Chrome Web Store, busque “Sider” y presione “Añadir a Chrome”.

HARPA AI

Esta extensión se enfoca en automatización y análisis de datos. Permite rastrear precios, detectar cambios en sitios web, responder automáticamente y crear flujos de trabajo sin conocimientos de programación. Instalación: En la Chrome Web Store, busque “HARPA AI” y seleccione “Añadir a Chrome”.

QuillBot

Su enfoque principal es mejorar la calidad de redacción. Ayuda a parafrasear, corregir errores gramaticales y ajustar el tono de los textos. Instalación: En la Chrome Web Store, escriba “QuillBot” y haga clic en “Añadir a Chrome”.

Herramientas para estudio y productividad

La selección de Google también incluyó extensiones diseñadas para facilitar el aprendizaje y optimizar reuniones virtuales.

Fireflies.ai Graba, transcribe y resume reuniones de forma automática. Organiza la información en paneles visuales y permite búsquedas por palabra clave. Es compatible con plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Instalación: En la Chrome Web Store, busque “Fireflies” y seleccione “Añadir a Chrome”.

Bluedot

Al igual que Fireflies, Bluedot transcribe reuniones y resalta temas importantes, además de tareas pendientes. Instalación: En la Chrome Web Store, escriba “Bluedot” y presione “Añadir a Chrome”.

QuestionAI

Brinda asistencia a estudiantes en la resolución de ejercicios y comprensión de temas académicos. Ofrece resúmenes y explicaciones en distintas materias. Instalación: En la Chrome Web Store, busque “QuestionAI” y seleccione “Añadir a Chrome”.

eJOY

Transforma la navegación web en una experiencia de aprendizaje de idiomas. Detecta palabras en páginas y videos, traduce contenido, brinda ejemplos de uso y seguimiento del progreso. Instalación: En la Chrome Web Store, busque “eJOY English” y elija “Añadir a Chrome”.

Creatividad y comparación de precios en línea

Dos extensiones adicionales permiten editar imágenes desde el navegador o encontrar mejores precios al comprar en línea.

Adobe Photoshop Express

Ofrece funciones de edición como recortes, filtros, ajuste de brillo y contraste. Es útil para quienes necesitan editar imágenes sin abrir software adicional. Instalación: En la Chrome Web Store, escriba “Adobe Photoshop” y haga clic en “Añadir a Chrome”.

Phia

Actúa como asistente personal de compras. Compara precios en línea, sugiere alternativas económicas, envía alertas por bajas de precio y muestra opciones de reventa. Instalación: En la Chrome Web Store, busque “Phia” y seleccione “Añadir a Chrome”.

