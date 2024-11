Google lanza su nuevo ChromeOS: Productividad y privacidad mejoradas

ChromeOS M130 incluye Focus para concentración, controles de privacidad y funciones exclusivas para Chromebook Plus.

Google presentó la actualización de ChromeOS M130 para los dispositivos Chromebook, que incluye funciones avanzadas como la herramienta Focus para mejorar la concentración y nuevos controles de privacidad más accesibles. Esta versión empezó a desplegarse gradualmente, enfocándose en optimizar la experiencia del usuario.

Focus permite a los usuarios reducir distracciones y fomentar la productividad. Esta herramienta, ubicada en Configuración, ofrece la opción de ajustar el tiempo de concentración, activar el modo No molestar y vincular tareas de Google o listas de reproducción de YouTube Music Premium, sujeto a suscripción.

Además, se integraron funciones para fijar archivos de Google Drive, facilitando el acceso sin conexión y mejorando las sugerencias de documentos importantes. Otra novedad, Welcome Recap, ayuda a los usuarios a retomar su trabajo al iniciar sesión, mostrando el clima y pestañas abiertas en otros dispositivos.

Para los usuarios de Chromebook Plus, se añadió un micrófono de estudio con cancelación de ruido y optimización de audio, configurable en Configuración. ChromeOS M130 también incluye una app de grabación que usa inteligencia artificial para transcribir, identificar hablantes y resumir audios, con capacidad de conversión de voz a texto.

Entre las exclusividades de Chromebook Plus se encuentran efectos visuales en videollamadas y la herramienta de ayuda impulsada por IA, Help Me Read. Sin embargo, los controles de privacidad se aplican a todos los usuarios, exigiendo permisos explícitos para el uso de la cámara y el micrófono.

La actualización introduce mejoras en el brillo del teclado y la pantalla, reafirmando la apuesta de Google por una experiencia de usuario más intuitiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.