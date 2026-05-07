Tecnología

Google Health reemplaza a FitBit con entrenador personal y un cambio total de imagen

La nueva aplicación de Google integra inteligencia artificial para crear planes de salud personalizados y unifica el historial médico en el celular

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Por Europa Press y Marianela Arias Vilchez
Aplicación Google Health REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/5/2026
Google Health sustituye a FitBit el 19 de mayo con un rediseño total. Incluye un asistente virtual con inteligencia artificial para guiar el sueño y el fitness. (GOOGLE/GOOGLE)







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Europa Press

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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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