Google Health reemplaza a FitBit con entrenador personal y un cambio total de imagen

Google Health sustituye a FitBit el 19 de mayo con un rediseño total. Incluye un asistente virtual con inteligencia artificial para guiar el sueño y el fitness.

Google anunció la evolución definitiva de su aplicación FitBit hacia una nueva plataforma denominada Google Health. Esta herramienta centraliza toda la información de bienestar y actividad física en un solo espacio digital. La aplicación incluye un entrenador personal que funciona con el apoyo de la inteligencia artificial.

La nueva interfaz de Google Health facilita la visualización de datos provenientes de dispositivos FitBit y Pixel. También permite integrar información de otras aplicaciones favoritas y del historial médico de las personas.

La empresa confirmó que el sistema mantiene compatibilidad con más de 100 servicios externos como Apple Health y Peloton.

El diseño renovado de la aplicación busca eliminar la fragmentación de las métricas personales. Por esta razón la estructura se divide en tres categorías principales: fitness, sueño y salud.

Además, el programa ofrece seguimiento específico para la nutrición y el ciclo menstrual con opciones de personalización para el usuario.

Google destacó que la privacidad es un eje central de esta transición tecnológica. La compañía permite que cada persona decida qué información comparte con familiares o amigos. Asimismo aseguró que los datos de bienestar nunca se utilizan para el servicio de Google Ads y que existe la opción de borrar el rastro digital en cualquier momento.

La gran novedad es el Google Health Coach, un asistente virtual impulsado por la inteligencia artificial de Gemini.

Este entrenador está disponible las 24 horas del día para brindar recomendaciones personalizadas. Su formato de comunicación es similar al de un ‘chatbot’ que entiende el lenguaje natural de las personas.

El asistente establece planes de entrenamiento según las metas individuales y ofrece un seguimiento constante después de cada actividad. Google lanzó una versión preliminar de esta función en octubre y ya suma más de 500.000 usuarios de prueba. El sistema ajusta los consejos en tiempo real de acuerdo con el progreso diario detectado.

La implementación global de Google Health para todo el público inicia el 19 de mayo. En esa misma fecha el entrenador personal dejará su fase de prueba.

La función del asistente virtual formará parte exclusiva de la suscripción de pago conocida como Google Health Premium a nivel mundial.