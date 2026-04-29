Tecnología

Google Fotos lanza función para saber cómo le queda la ropa antes de ponérsela

La aplicación de Google ahora permitirá organizar prendas y accesorios de sus fotos para probarse estilos diferentes y revivir momentos especiales

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Por Europa Press
Google y Motorola presentan funciones de inteligencia artificial para Google Fotos. Incluyen un probador virtual y recordatorios diarios personales.
Google y Motorola presentan funciones de inteligencia artificial para Google Fotos. Incluyen un probador virtual y recordatorios diarios personales. (Canva stocks/Nur Tok de Pexels / Swarup Sarkar de Pexels)







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