Google Fotos lanza función para saber cómo le queda la ropa antes de ponérsela

Google y Motorola presentan funciones de inteligencia artificial para Google Fotos. Incluyen un probador virtual y recordatorios diarios personales.

Google Fotos presentó dos funciones nuevas impulsadas por inteligencia artificial generativa en colaboración con Motorola. Estas herramientas permiten a las personas crear un armario digital en su dispositivo y acceder a momentos destacados de su galería de forma cotidiana.

El anuncio coincidió con el lanzamiento de la serie razr 70 de Motorola. Ambas compañías explicaron que las novedades trabajan directamente con las imágenes almacenadas en la biblioteca del usuario.

Una de las herramientas principales recibe el nombre de Wardrobe. Esta función identifica automáticamente las prendas de vestir y los accesorios presentes en las fotografías guardadas. El sistema separa cada pieza y genera imágenes individuales en un álbum específico.

Gracias a esta tecnología, puede organizar su propia ropa en un armario virtual para crear estilos personalizados. La aplicación permite combinar las prendas y probárselas digitalmente antes de compartir el resultado con otros contactos.

La segunda innovación integra los recuerdos en la sección Daily Drops. Este apartado ofrece una actualización de contenidos dos veces al día. El servicio incluye datos del tiempo y titulares de noticias para una consulta rápida durante la rutina diaria.

La función rescata momentos memorables de la galería para que reviva sus experiencias de manera constante. El objetivo es aportar una faceta más personal a la interacción con el teléfono móvil.

Estas opciones estarán disponibles en modelos seleccionados de Android. La empresa confirmó que los dispositivos Motorola forman parte de este grupo inicial.

La herramienta Wardrobe llega a mercados específicos a partir de junio. Por su parte, la actualización de recuerdos inició su despliegue en diversas regiones. La serie razr 70 cuenta con estas funciones desde su salida al mercado.