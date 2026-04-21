El cambio en Google Fotos que transformará sus retratos con edición rápida

La aplicación de Google integra herramientas avanzadas para esconder incorrecciones en el rostro y mejorar la textura de la piel en sus fotografías personales.

Google integró nuevas herramientas de retoque en el editor de imágenes de Google Fotos. Esta actualización permite realizar correcciones rápidas y sutiles en las fotografías de rostros. Las funciones eliminan imperfecciones, refinan la textura de la piel, iluminan los ojos o blanquean los dientes.

La compañía tecnológica lanzó estas opciones para que las imágenes reflejen mejor el sentir de las personas. El sistema facilita esconder posibles incorrecciones mediante un proceso sencillo. Existen ahora herramientas específicas para suavizar la piel o mejorar el contorno de los ojos.

El nuevo menú incluye ajustes para el iris, los dientes, las cejas y los labios. La empresa indicó en un comunicado que estas funciones de retoque aparecen dentro de las secciones de herramientas y acciones del editor. Para utilizarlas, solo debe seleccionarse el rostro en la fotografía y elegir el efecto deseado.

El editor aplica los cambios de manera inteligente. Se mantiene el control sobre el resultado final de la imagen. El sistema permite ajustar la intensidad de cada efecto para adaptarlo a las necesidades o gustos personales.

La herramienta ayuda a blanquear los dientes o mejorar el aspecto de la mirada. La implementación de estas funciones ocurre de forma gradual en todo el mundo.

Se requiere un dispositivo Android para acceder a estas novedades a través de la aplicación. El equipo debe contar con al menos 4 GB de memoria RAM. También es necesario que el sistema operativo sea la versión 9.0 o una superior.