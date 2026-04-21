Tecnología

El cambio en Google Fotos que transformará sus retratos con edición rápida

La aplicación de Google integra herramientas avanzadas para eliminar imperfecciones y mejorar la textura de la piel en sus fotografías personales

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Por Europa Press
Nuevas funciones de retoque en Google Fotos. REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/4/2026
La aplicación de Google integra herramientas avanzadas para esconder incorrecciones en el rostro y mejorar la textura de la piel en sus fotografías personales. (GOOGLE/GOOGLE)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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