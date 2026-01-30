Tecnología

Google abre Project Genie, su prototipo de inteligencia artificial para crear mundos interactivos

El nuevo experimento de Google permite generar escenarios dinámicos con IA y explorar entornos creados a partir de indicaciones del usuario

Por Europa Press
Project Genie abre al público la tecnología de Google para crear mundos interactivos con inteligencia artificial en tiempo real y funciones de edición.
Project Genie abre al público la tecnología de Google para crear mundos interactivos con inteligencia artificial en tiempo real y funciones de edición. (GOOGLE./GOOGLE.)







