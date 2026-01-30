Google abre Project Genie, su prototipo de inteligencia artificial para crear mundos interactivos

Project Genie abre al público la tecnología de Google para crear mundos interactivos con inteligencia artificial en tiempo real y funciones de edición.

Google anunció el lanzamiento de Project Genie, un prototipo experimental que permite generar mundos interactivos mediante inteligencia artificial. La herramienta integra las tecnologías Genie 3, Nano Banana y el asistente Gemini, con el objetivo de ofrecer experiencias inmersivas creadas a partir de indicaciones del usuario.

El anuncio amplía el alcance de Genie 3, modelo que Google DeepMind presentó en agosto. Esa versión permitió generar entornos dinámicos en tiempo real durante varios minutos, con resolución de 720p, y superó a su antecesora, que se limitó a imágenes 3D estáticas.

Tras una etapa inicial reservada a desarrolladores, Google decidió habilitar el acceso a los usuarios mediante Project Genie. El prototipo combina la generación visual de Nano Banana con las capacidades conversacionales de Gemini, lo que facilita la creación y exploración de escenarios interactivos desde una sola plataforma.

Según explicó la compañía en su sitio web, la iniciativa busca que más personas puedan experimentar directamente este tipo de entornos y aportar retroalimentación. Desde DeepMind señalaron que abrir el acceso resulta clave para mejorar el desarrollo del sistema.

Project Genie opera con tres funciones principales. La primera es el boceto del mundo, donde Nano Banana Pro permite previsualizar el entorno antes de su generación final. En esta fase, el usuario define elementos como el escenario, los personajes y la forma de exploración.

La segunda función es la exploración libre. Una vez creado el mundo, el sistema genera los entornos en tiempo real según las acciones del usuario, lo que permite desplazarse e interactuar dentro del escenario.

La tercera característica corresponde a la combinación y reedición de mundos. El usuario puede modificar creaciones previas o fusionar distintos escenarios para personalizarlos nuevamente.

Por ahora, Google limitó el uso de Project Genie a los suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos. Cada sesión permite un máximo de 60 segundos de generación y navegación, con el fin de ampliar el acceso a más personas.

La empresa advirtió que, al tratarse de un prototipo, los mundos generados pueden no resultar completamente realistas ni ajustarse siempre a las indicaciones. También pueden presentarse fallos en el control de personajes y una mayor latencia durante la experiencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.