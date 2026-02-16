¿Gmail lleno? Cinco pasos clave para liberar espacio antes de que bloquee su cuenta

Cinco métodos prácticos permiten limpiar Gmail, borrar archivos pesados y recuperar espacio en la nube.

Recibir el aviso de almacenamiento lleno en Gmail puede afectar más que la bandeja de entrada. Cuando la Cuenta Google llega al límite de 15 GB del plan gratuito, el usuario pierde la posibilidad de enviar y recibir correos. También se afectan servicios como Google Drive y Google Fotos.

El mensaje suele aparecer sin previo aviso. Si no se realiza una limpieza, el problema impacta actividades personales, académicas y laborales.

Existen métodos simples para recuperar espacio. Eliminar correos antiguos, borrar archivos pesados y organizar la nube permite liberar almacenamiento en pocos minutos. Estos son los pasos para limpiar Gmail en 2026.

1. Cómo ver qué ocupa espacio en Gmail y en la Cuenta Google

El almacenamiento de la Cuenta Google se comparte entre Gmail, Drive y Fotos. No solo los correos consumen espacio. También lo hacen los documentos guardados y las fotos o videos respaldados.

Para revisar el consumo detallado, usted puede ingresar al panel de administración de almacenamiento. Allí se muestra cuánto utiliza cada servicio dentro del límite de 15 GB.

Desde el celular

Paso 1. En la pantalla principal de Gmail toque el ícono de perfil en la esquina superior derecha. Luego seleccione “Almacenamiento usado”.

Paso 2. Ingrese en “Más detalles” para ver qué servicio utiliza más espacio.

Desde la computadora

Paso 1. En Gmail haga clic sobre la foto de perfil. Luego seleccione la opción que indica el porcentaje usado de 15 GB.

Paso 2. Revise la lista de servicios ordenados desde el que más espacio consume hasta el que menos.

Este diagnóstico permite decidir qué eliminar primero.

2. Cómo borrar correos antiguos e innecesarios

Gmail permite filtrar mensajes por fecha. Esto facilita eliminar grandes cantidades de correos en pocos pasos.

Usted puede usar comandos de búsqueda avanzada:

before:AAAA/MM/DD muestra mensajes anteriores a una fecha.

muestra mensajes anteriores a una fecha. after:AAAA/MM/DD muestra correos posteriores.

muestra correos posteriores. older_than:365d localiza mensajes con más de un año.

Paso a paso

Paso 1. Ingrese en “Todos” dentro del menú lateral.

Paso 2. Escriba el comando en la barra de búsqueda. Por ejemplo: before:2025/01/01.

Paso 3. Seleccione la casilla superior izquierda. Luego marque “Seleccionar todas las conversaciones que coinciden con esta búsqueda”.

Paso 4. Presione el ícono de la papelera.

Paso 5. Confirme la eliminación.

Este método ayuda a liberar espacio de forma rápida.

3. Cómo eliminar correos con archivos adjuntos pesados

Los archivos PDF, videos e imágenes en alta resolución ocupan gran parte del almacenamiento. Gmail permite filtrar mensajes según el tamaño del archivo.

Antes de borrar, usted debe descargar los documentos importantes para evitar pérdidas.

Paso a paso

Paso 1. Haga clic en el ícono de filtros en la barra de búsqueda.

Paso 2. Indique si desea buscar archivos mayores o menores a cierto tamaño. Defina el periodo.

Paso 3. Seleccione los mensajes y elimínelos.

Eliminar adjuntos grandes genera una liberación significativa de espacio.

4. Cómo limpiar spam y promociones

Las carpetas Spam y Promociones acumulan cientos de correos. Muchos pierden relevancia con el tiempo.

Eliminar spam

Paso 1. Ingrese en la carpeta Spam.

Paso 2. Seleccione “Eliminar todos los mensajes de spam ahora”.

Eliminar promociones

Paso 1. Abra la pestaña Promociones.

Paso 2. Marque la casilla “Seleccionar”.

Paso 3. Elija “Seleccionar todas las conversaciones en Promociones”.

Paso 4. Presione eliminar.

Usted también puede crear filtros automáticos. Gmail permite enviar mensajes específicos directo a la papelera o archivarlos al recibirlos. Esto evita nuevas acumulaciones.

5. Cómo liberar espacio en Google Drive y Google Fotos

Si el espacio sigue lleno, el problema puede estar en Drive o Fotos.

En Google Drive

Paso 1. Ingrese en Drive y seleccione “Almacenamiento”.

Paso 2. Ordene los archivos de mayor a menor tamaño.

Revise videos o carpetas antiguas. Elimine lo innecesario o descargue copias locales antes de borrar.

En Google Fotos

Paso 1. Acceda a “Almacenamiento”.

Paso 2. Revise fotos y videos grandes, imágenes borrosas o capturas de pantalla.

Eliminar respaldos pesados libera espacio compartido.

¿Qué hacer si el almacenamiento sigue lleno?

Si la cuenta continúa al límite, usted puede valorar un plan de Google One. Este servicio amplía la capacidad mediante pago mensual o anual.

Otra opción es establecer una rutina de limpieza mensual o trimestral. También puede exportar archivos a un disco externo o a otro servicio de almacenamiento.

Estas acciones ayudan a mantener el espacio bajo control y reducen el riesgo de bloqueos inesperados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.