Tecnología

¿Gmail lleno? Cinco pasos clave para liberar espacio antes de que bloquee su cuenta

Llegar al límite de 15 GB en la Cuenta Google impide enviar correos y afecta otros servicios integrados

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Usuarios de Gmail ya pueden cambiar su dirección por otra @gmail.com. La opción es gradual, conserva los datos y mantiene la dirección anterior como alternativa.
Cinco métodos prácticos permiten limpiar Gmail, borrar archivos pesados y recuperar espacio en la nube. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGmail
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.