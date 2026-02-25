Gmail duplica el tamaño de archivos adjuntos a 50 MB: solo estas cuentas podrán enviarlos

Google habilitó en Gmail el envío de adjuntos de hasta 50 MB y mensajes de 70 MB para usuarios Enterprise Plus.

Google amplió el límite de archivos adjuntos en Gmail hasta 50 MB, pero el beneficio aplica únicamente para los usuarios de Workspace Enterprise Plus. La medida busca facilitar el intercambio de documentos pesados en entornos corporativos.

La compañía informó que duplicó el tamaño permitido para archivos adjuntos en correos electrónicos. Hasta ahora el límite era menor. Con el cambio, los usuarios de ese plan pueden enviar y recibir archivos de hasta 50 MB por mensaje.

En el caso de los mensajes entrantes, el nuevo tope alcanza los 70 MB en total, lo que incluye el cuerpo del correo y los archivos adjuntos. Google comunicó la actualización en su blog oficial de Workspace.

La empresa explicó que la decisión responde a las necesidades actuales de los flujos de trabajo colaborativos, donde es frecuente el intercambio de archivos con gran cantidad de datos.

Antes de esta modificación, los usuarios podían subir documentos pesados a Google Drive y compartirlos mediante un enlace. Con el nuevo límite, el archivo puede enviarse de forma directa dentro del correo electrónico.

El ajuste rige desde esta semana para los suscriptores de Workspace Enterprise Plus.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.