Gmail duplica el tamaño de archivos adjuntos a 50 MB: solo estas cuentas podrán enviarlos

La actualización permite enviar archivos más pesados sin recurrir a enlaces de Google Drive

Por Europa Press
Google habilitó en Gmail el envío de adjuntos de hasta 50 MB y mensajes de 70 MB para usuarios Enterprise Plus.
Google habilitó en Gmail el envío de adjuntos de hasta 50 MB y mensajes de 70 MB para usuarios Enterprise Plus. (GOOGLE/GOOGLE)







