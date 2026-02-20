Tecnología

Estas son las tres nuevas funciones que el navegador Google Chrome acaba de incorporar: cómo funcionan y para qué sirven

Google presenta tres funciones en Chrome que prometen más productividad y menos descargas innecesarias

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Chrome incorpora vista dividida, anotaciones en PDF y guardado directo en Drive.
Chrome incorpora vista dividida, anotaciones en PDF y guardado directo en Drive. (Google/Google)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGoogleChrome
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.