Estas son las tres nuevas funciones que el navegador Google Chrome acaba de incorporar: cómo funcionan y para qué sirven

Chrome incorpora vista dividida, anotaciones en PDF y guardado directo en Drive.

Google presentó el 19 de febrero tres nuevas funciones para Chrome. La actualización incluye vista dividida, anotaciones en PDF y la opción de guardar archivos directamente en Google Drive.

La compañía indicó que las herramientas buscan mejorar la productividad tanto de usuarios cotidianos como de entornos empresariales.

Vista dividida: dos pestañas en un mismo espacio

La función de vista dividida permite visualizar dos pestañas al mismo tiempo dentro de una misma ventana del navegador.

El objetivo es reducir la necesidad de cambiar constantemente entre pestañas o ventanas abiertas.

Según Google, esta herramienta facilita tareas como calificar trabajos en línea, tomar apuntes mientras se reproduce un video o consultar documentación técnica mientras se programa.

La empresa señaló que pruebas tempranas muestran mejoras en la multitarea y en la organización del espacio de trabajo digital.

Anotaciones en PDF sin descargar archivos

Chrome incorporará la posibilidad de resaltar texto y añadir notas directamente desde su visor de PDF.

Con esta actualización, ya no será necesario descargar el documento ni abrir una aplicación externa para hacer observaciones básicas.

La función está pensada para revisar informes, firmar documentos de forma rápida o destacar información relevante en archivos personales o académicos.

Guardar en Google Drive sin pasos intermedios

Otra novedad es la opción “Save to Google Drive”. Permitirá guardar archivos PDF directamente en Drive desde el navegador, sin necesidad de descargarlos primero y luego volverlos a subir.

Los documentos quedarán almacenados automáticamente en una carpeta llamada “Saved from Chrome” dentro de la cuenta del usuario.

Google explicó que esto facilitará la organización, el respaldo y la búsqueda posterior de los archivos desde cualquier dispositivo.