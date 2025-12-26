Gmail activó una función esperada por años: ahora permitirá cambiar el nombre de usuario de su correo electrónico

La función permite modificar el nombre de usuario en Gmail hasta tres veces y mantiene activo el inicio de sesión con ambas direcciones.

Google inició la activación de una nueva opción para modificar el nombre de usuario en direcciones que mantienen la terminación @gmail.com. El acceso a la cuenta continuará disponible con el nombre nuevo y con el anterior. La firma digital avanzó con esta medida después de años sin permitir cambios en cuentas creadas directamente en Gmail.

La empresa explicó en su página de soporte que las direcciones que terminaban en @gmail.com no admitían modificaciones. Sin embargo, comenzó un despliegue que habilita ajustes en el nombre de usuario sin alterar la terminación.

El anuncio circuló por el grupo de Telegram Google Pixel Hub y por una página de soporte en Google India. En ambos espacios se indicó que la función ya está en marcha y que el cambio se mantiene dentro del mismo dominio.

Google indicó que los datos, el registro de mensajes y las configuraciones de la cuenta no sufrirán alteraciones. La medida facilita el uso del correo en casos de extravío del nombre original o de preferencia por otra identidad digital.

El ajuste solo podrá ejecutarse tres veces en total. Después de cada modificación se deberá esperar 12 meses para aplicar un cambio adicional. El sistema permitirá que el usuario inicie sesión con la nueva dirección y también con la dirección antigua, que quedará como alias.

La compañía recomendó realizar una copia de seguridad antes de efectuar modificaciones. La función todavía no está disponible de forma global y continúa en fase de despliegue.

