Gmail activó una función esperada por años: ahora permitirá cambiar el nombre de usuario de su correo electrónico

Google habilitó ajustes en el nombre de usuario para cuentas @gmail.com con acceso simultáneo al alias antiguo. La función todavía no está disponible de forma global.

Por Europa Press
Usuarios de Gmail deben cambiar su contraseña tras una filtración que expuso datos a un grupo de cibercriminales llamado ShinyHunters
La función permite modificar el nombre de usuario en Gmail hasta tres veces y mantiene activo el inicio de sesión con ambas direcciones. (Canva/Canva)







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

